Американські медіа повідомили про обшук ФБР у будинку в Каліфорнії, пов’язаному з колишнім членом Палати представників США, демократом Еріком Сволвеллом. За даними BBC News, яке посилається на американські медіа, обшук пов’язаний із розслідуванням звинувачень у неналежній сексуальній поведінці.

Попередні дії ФБР

У серпні ФБР зупинило 45-річного Сволвелла в аеропорту, вилучило його електронні пристрої та провело обшук у його будинку у Вашингтоні. За повідомленням BBC, ці дії також були пов’язані з розслідуванням звинувачень проти колишнього законодавця.

Раніше цього року Сволвелл вийшов із перегонів за посаду губернатора Каліфорнії та відмовився від мандата в Палаті представників після появи звинувачень у неналежній сексуальній поведінці під час роботи в Конгресі.

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Позиція Сволвелла

Кілька жінок висунули проти Сволвелла звинувачення. Серед них — твердження, що він зґвалтував жінку, яка була надто нетверезою, щоб реагувати, а також надсилав жінкам небажані оголені фотографії.

Сволвелл раніше заперечував будь-які порушення. Його адвокатка Сара Азарі назвала звинувачення неправдивими, сфабрикованими та політичною атакою. BBC звернулася по коментар до адвокатки Сволвелла та Міністерства юстиції США.

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