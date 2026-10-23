Медіаконсорціум повідомив, що Європейська прокуратура розслідує можливе неналежне використання коштів Європейською народною партією (ЄНП) у контрактах із двома грецькими консультантами. Розслідування, за даними Politico, стосується понад 500 тисяч євро, виділених консультантам напередодні виборів до Європарламенту 2024 року.

Контракти на комунікаційні послуги

Консультантів найняли для роботи над комунікаціями ЄНП перед виборчою кампанією. Колишні працівники партії розповіли журналістам німецького видання Süddeutsche Zeitung, нідерландського розслідувального медіа Follow the Money та грецького Inside Story, що гонорари консультантів були непропорційними до виконаної роботи.

Самі консультанти не погодилися з такою оцінкою. Вони також заявили, що згодом повернули частину отриманих коштів.

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Рішення Європарламенту

Європейський парламент, який фінансує європейські політичні партії, відмовився повністю компенсувати витрати за цими контрактами, визнавши їх надмірними. Він покрив лише початкові виплати на суму 110 тисяч євро, тож ЄНП, за даними медіаконсорціуму, мала сплатити приблизно 350 тисяч євро самостійно.

Європейська прокуратура не підтвердила й не спростувала інформацію про розслідування. У відомстві зазначили, що не можуть коментувати такі дані, якщо це може зашкодити поточним провадженням або їхньому результату. Представник ЄНП заявив, що партію офіційно не повідомляли про цю справу, і запевнив у готовності забезпечити прозорість та співпрацю з компетентними органами на їхній запит.

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