Медіа повідомило про співпрацю радників Нетаньягу з ХДС у Гессені — Anadolu Agency

Двоє наближених радників прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, за даними медіа, співпрацювали з Християнсько-демократичним союзом Німеччини у федеральній землі Гессен над інформаційною кампанією. Вона мала підтримати законодавчу ініціативу щодо криміналізації заперечення права Ізраїлю на існування, повідомляє Anadolu Agency з посиланням на Frankfurter Rundschau.

Листування радників

Як пише Frankfurter Rundschau, на можливу політичну співпрацю між гессенським осередком ХДС і радниками Нетаньягу вказують повідомлення у WhatsApp та контакти. Один із радників, Срулік Ейнхорн, 5 вересня нібито написав своєму колезі та бізнес-партнеру Йонатану Уріху про оплачувану роботу з ХДС.

Згодом Ейнхорн і Уріх, за даними видання, обговорювали, як домогтися, щоб високопосадовці Ізраїлю поширили в X допис міністра закордонних справ Ізраїлю Гідеона Саара на підтримку ініціативи у Гессені. До цього також залучили міністра у справах діаспори Ізраїлю Аміхая Шиклі.

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Законопроєкт у Гессені

У квітні прем’єр-міністр Гессену Борис Райн і міністр юстиції землі Крістіан Гайнц, обидва представники ХДС, представили законопроєкт, що стосується права Ізраїлю на існування. Федеральний уряд канцлера Фрідріха Мерца відхилив пропозицію через значні конституційні ризики. Рішення щодо цього питання має ухвалити Бундестаг.

За інформацією Frankfurter Rundschau, невідомо, чи надавав Ізраїль кошти в обмін на підтримку та хто міг їх надати. Гессенський ХДС і ізраїльські структури, до яких зверталося видання, від коментарів відмовилися. Ейнхорн та Уріх також не коментували повідомлення. Ізраїльський мовник повідомив, що обидва відвідували Саксонію-Ангальт, Мекленбург—Передню Померанію та Берлін перед земельними виборами у вересні.

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