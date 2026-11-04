Медіа прогнозують демократам перемоги у п’яти губернаторських перегонах США — Cyprus Mail

Американські медіа прогнозують кандидатам від Демократичної партії перемоги на виборах губернаторів у США — в Огайо, Техасі, Айові, Джорджії та Вісконсині. Станом на ранок середи результати низки інших губернаторських перегонів ще не були визначені, повідомляє Cyprus Mail.

У Джорджії колишня мерка Атланти Кіша Ленс Боттомс, за прогнозами, перемогла республіканця Ріка Джексона в боротьбі за посаду, яку залишає губернатор-республіканець Браян Кемп. Вона може стати першою темношкірою жінкою, обраною губернаторкою у США, а також першою демократкою на посаді губернаторки Джорджії за понад чверть століття.

У Техасі представниця Палати представників штату Джина Інохоса, за прогнозами, здолала чинного губернатора-республіканця Грега Ебботта. Вона може стати першою представницею Демократичної партії, обраною губернаторкою Техасу з 1990 року, та першою латиноамериканкою на цій посаді в історії штату. За даними Texas Tribune, Ебботт витратив на кампанію майже у вісім разів більше за Інохосу.

Перегони в Огайо, Айові та Вісконсині

В Огайо лікарка та колишня керівниця департаменту охорони здоров’я штату Емі Ектон, за прогнозами, перемогла підприємця Вівека Рамасвамі, якого підтримував президент Дональд Трамп. В Айові аудитор штату Роб Сенд, за прогнозами, здолав республіканця Зака Лана у перших відкритих губернаторських перегонах із 2006 року. Чинна губернаторка Кім Рейнольдс не балотувалася на новий термін.

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У Вісконсині, за медійними прогнозами, переміг виконавчий директор округу Мілвокі Девід Кроулі. Його суперником був член Палати представників США Том Тіффані, якого підтримував Трамп.

Результати інших штатів очікуються

Загалом на виборах відбулися 36 губернаторських перегонів. У Неваді чинний губернатор-республіканець Джо Ломбардо та генеральний прокурор штату, демократ Аарон Форд, продовжували боротьбу з близькими результатами. В Аризоні демократка Кеті Гоббс змагалася за переобрання з республіканцем Енді Біггсом, а в Мічигані за вакантну посаду губернатора боролися демократка Джоселін Бенсон і республіканець Джон Джеймс.

Якщо демократи отримають чистий приріст щонайменше двох губернаторських посад, вони вперше з 2010 року матимуть більшість серед губернаторів штатів.

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