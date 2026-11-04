Медіаменеджеру Шварцтелю прогнозують перемогу у 19-му окрузі Флориди — The Hill

Decision Desk HQ прогнозує перемогу республіканця Джима Шварцтеля на виборах до Палати представників США у 19-му виборчому окрузі Флориди. За цим прогнозом, він перемагає кандидата від Демократичної партії Віктора Аріаса, зберігаючи республіканський контроль над округом на південному заході штату.

Заміна Байрону Дональдсу

У разі підтвердження прогнозу Шварцтель замінить у Палаті представників республіканця Байрона Дональдса, який відмовився від мандата, щоб балотуватися на посаду губернатора. Про результати перегонів повідомляє The Hill.

Перед днем голосування Decision Desk HQ оцінювала цей округ як безпечний для Республіканської партії. До його складу входять частини округів Лі та Колльєр у Флориді.

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Праймеріз і фінансування

Шварцтель, який давно живе на південному заході Флориди та володіє радіостанцією, переміг на республіканських праймеріз у серпні. Серед його суперників були колишні члени Палати представників Кріс Коллінз і Медісон Которн, а також колишній сенатор штату Іллінойс Джим Обервайс.

Консервативна активістка Каталіна Лауф, яку підтримав президент Дональд Трамп, здобула близько 22% голосів на праймеріз. Шварцтель набрав приблизно 29%.

За даними звітів до Федеральної виборчої комісії США, Шварцтель залучив на кампанію близько 2,8 млн доларів, тоді як Аріас — менш ніж 70 тисяч доларів.

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