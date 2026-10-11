Медики в Роттердамі закликали ВМА відсторонити асоціацію Ізраїлю — Al Jazeera

Сотні медиків зібралися біля саміту Всесвітньої медичної асоціації (ВМА) в Роттердамі, Нідерланди, із закликом призупинити членство Ізраїльської медичної асоціації (IMA) в організації. Про це повідомляє Al Jazeera.

Акцію організувала коаліція IMA Out!. У суботу 81 працівник системи охорони здоров’я зняв медичну форму й розвісив її перед місцем проведення асамблеї ВМА. На кожному предметі форми було зазначено ім’я палестинського медичного працівника, якого, за твердженням організаторів протесту, утримує Ізраїль.

Вимога про призупинення членства

Коаліція заявила, що виступає проти подальшого членства IMA у ВМА, звинувачуючи ізраїльську асоціацію в порушенні принципів Кодексу медичної етики ВМА. Представники IMA Out! також стверджують, що IMA не реагує на руйнування системи охорони здоров’я в Газі та перешкоджає міжнародному засудженню атак на медиків, пацієнтів і лікарні.

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За даними кампанії, учасники передали ВМА петицію з вимогою призупинити членство IMA, яку підписали понад 6 500 медичних працівників із різних країн. Вони також вимагали притягнення до відповідальності за, як вони заявляють, причетність ізраїльських лікарів до голодування, катувань і неналежної медичної допомоги палестинським ув’язненим.

Згадали про лікаря Хуссама Абу Сафію

Під час протесту медики тримали плакати із закликом звільнити Хуссама Абу Сафію, керівника лікарні «Камаль Адван» у Газі. За інформацією кампанії, він перебуває під вартою Ізраїлю, нетривалий час утримувався в таборі Сде-Тейман і зазнавав катувань та неналежної медичної допомоги.

Син лікаря Ельяс Абу Сафія на зустрічі, організованій IMA Out!, заявив, що до його батька та всіх палестинських затриманих мають ставитися відповідно до медичної етики, а допомога не повинна залежати від того, чиє життя вважають гідним порятунку.

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