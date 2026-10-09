Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв опосередковано прокоментував затримання в Чорногорії засновника Z-проєкту «Рибарь» Михайла Звинчука. За словами Медведєва, росіяни нібито можуть стати мішенями для переслідування за кордоном.

«Тепер, цілком імовірно, потрібно буде поповнювати обмінний фонд європейськими та американськими дебілами, щоб витягувати своїх. Інакше ніяк: з вовками жити — по-вовчому вити…», — написав Медведєв.

Він також заявив, що росіянам не варто їздити до європейських країн, навіть якщо вони мають «добрі наміри та важливі цілі». На його думку, затримати можуть будь-кого, особливо тих, хто говорить правду про західні країни, ЄС і «бандерівський неонацистський режим».

Водночас сам Звинчук знімав у Чорногорії відео про проблеми країни, пов’язані з євроінтеграцією. А чорногорських прикордонників він образливо назвав через те, що ті не перевірили його за базами даних під час перетину кордону.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

У Чорногорії затримали керівника російського провоєнного каналу Рибарь.

Раніше працівники Державного бюро розслідувань завершили спеціальне досудове розслідування щодо колишнього креативного продюсера телеканалу «112 Україна», який після окупації частини Запорізької області, за даними слідства, пішов на співпрацю з російськими загарбниками.

Крім того, в Україні заочно судитимуть міністра спорту Росії та президента Олімпійського комітету РФ Михайла Дегтярьова. За даними Служби безпеки України, російський посадовець може бути причетний до фінансування російських військових підрозділів та підтримки окупації українських територій.

Раніше правоохоронці ідентифікували командира батальйону армії Росії, який, за даними слідства, наказав використати українських військовополонених і цивільних жінок для прикриття відступу російської військової колони. За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури чоловіку заочно повідомили про підозру у порушенні законів та звичаїв війни.