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Міністра без портфеля в тимчасовому уряді Сербії та голову Сербської народної партії Ненада Поповича призначили координатором боротьби з «іноземним втручанням у вибори» в межах міжнародного руху «За свободу націй!». Його заснувала російська партія «Єдина Росія», яка перебуває при владі в РФ.

Попович, який перебуває під санкціями США через зв'язки з Росією, отримав відповідне доручення від голови партії «Єдина Росія» Дмитрія Медведєва.

Призначення відбулося 16 листопада під час засідання руху «За свободу націй!» у Москві. Це сталося після виборів у Сербії, на яких перемогу здобув опозиційний «Студентський список».

Під час засідання Медведєв заявив, що «багато західних країн нахабно втручаються у виборчі процеси».

«Досвід наших колег, які також стикалися з такими явищами, стане тут у нагоді», – сказав він.

Ще в жовтні Медведєв прямо звинуватив Захід у спробах «втрутитися у виборчі процеси в Сербії під час дострокових парламентських виборів та дестабілізувати ситуацію».

На момент публікації «Радіо Свобода» не отримало відповіді ані від Ненада Поповича, ані від представників руху «За свободу націй!» щодо подальших кроків у межах заявленої «боротьби проти іноземного втручання у вибори».

Рух заснувала керівна російська партія «Єдина Росія» у лютому 2024 року. Його повна назва – «Форум прихильників боротьби проти сучасних проявів неоколоніалізму – За свободу націй!».

Про це повідомляє сербська служба «Радіо Свобода».

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