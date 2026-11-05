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Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що Росії слід готуватися до запровадження «пекельних санкцій» з боку США після проміжних виборів до Конгресу, на яких республіканці можуть зазнати поразки. На його думку, демократи посилюють тиск на президента Дональда Трампа настільки, що можуть навіть пригрозити йому імпічментом.

За словами заступника голови Ради безпеки РФ, у такій ситуації очільник Білого дому навчився використовувати ухвалений у вересні закон покійного сенатора Ліндсі Грема.

«Введення «пекельних санкцій» може стати результатом торгу — обмеження в обмін на відмову від імпічменту», — пояснив Медведєв.

Документ передбачає 100-відсоткові мита проти п’яти найбільших покупців російських нафти й газу, а також держав, які найбільше допомагають Москві обходити міжнародні санкції.

Крім того, закон передбачає 500-відсоткові мита на російський експорт до США, а також обмеження щодо банків, великих компаній і російського тіньового флоту.

За початковим планом, санкційні заходи мали почати діяти не пізніше 18 жовтня. Однак Дональд Трамп відклав їх запровадження, пояснивши це тим, що таке рішення «відповідає національним інтересам США».

Про це Медведєв заявив у коментарі російським пропагандистським медіа.

Раніше дмитро медвєдєв заявив, що США витрачає десятки мільярдів на війну в Україні, нібито поставляючи свою зброю в гігантських масштабах, та чужими руками винищує тисячі людей. Тому росія буде відповідати ракетами «Циркон».

Спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог у відповідь на погрози Дмитра Медвєдєва Третьою світовою назвав їх безрозсудним коментарем, який не відповідає вимогам світової держави.

Заступник Голови Ради Безпеки рф Дмитро Медвєдєв продовжує конфліктувати із Дональдом Трампом. До цього президент США різко відповів на його погрози війною між Америкою та рф.

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