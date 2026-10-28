Меган Маркл може з’явитися в дитячому кулінарному шоу у 2027 році

Герцогиня Сассекська Меган Маркл може долучитися до австралійського кулінарного шоу Junior MasterChef як співведуча. За інформацією ЗМІ, на період знімань програми вона планує переїхати до Австралії.

Новий сезон шоу планують знімати в Мельбурні на початку або в середині 2027 року. Робота над програмою триватиме кілька тижнів, і, за попередніми даними, 45-річна Меган перебуватиме в країні протягом усього знімального періоду.

Зйомки нового сезону мають відбутися в Мельбурні на початку або в середині 2027 року й триватимуть кілька тижнів. Очікується, що 45-річна Меган перебуватиме в Австралії протягом усього цього часу.

Джерело видання розповіло, що принц Гаррі разом із їхніми дітьми, семирічним Арчі та п’ятирічною Лілібет, можуть приїхати до неї під час зйомок.

Раніше Меган уже брала участь в австралійській версії MasterChef. Цього року вона стала запрошеною суддею 18-го сезону шоу. Тоді конкурсантам запропонували перетворити звичайний кулінарний інгредієнт на страву, “гідну герцогині”.

Останнім часом у ЗМІ також з’являлася інформація про наміри герцогині повернутися до акторської кар’єри. Раніше джерело The Telegraph повідомило, що Меган “читає багато сценаріїв” і планує приділяти більше уваги сім’ї, власному лайфстайл-бренду та акторській роботі.

За словами співрозмовника видання, герцогиня більше не планує зосереджуватися на поїздках, подібних до офіційних королівських візитів, оскільки не виконує обов’язків члена королівської родини.

Джерело: Independent.

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Нагадаємо, американська акторка, дружина британського принца Гаррі та герцогиня Сассекська Меган Маркл 4 серпня відзначила своє 45-річчя й поділилася у соцмережах святковими світлинами.

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