Мексика дозволила 11 автовиробникам нульове мито на деталі — The Rio Times

Міністерство економіки Мексики уточнило, що нульову ставку мита на компоненти для складання автомобілів можуть застосовувати лише 11 виробників легкових авто, які мають виробничі потужності в країні. Про це повідомляє The Rio Times.

Роз'яснення оприлюднили 16 жовтня 2026 року, через два дні після набуття чинності указом про скасування 10-відсоткового мита за митною позицією 9803.00.01. Вона охоплює деталі та компоненти, призначені для складання автомобілів. Нульова ставка діятиме п'ять років — від 14 жовтня 2026 року.

Умови для імпортерів

Компанії, які претендують на пільгу, повинні мати дозвіл на митний склад для складання та виробництва транспортних засобів. Кожне ввезення деталей потребуватиме попереднього дозволу Міністерства економіки.

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Виробники також мають надавати ідентифікаційні номери автомобілів, складених із ввезених компонентів, та дані для відстеження цих деталей. Контроль за виконанням вимог здійснюватимуть податкова служба SAT і Національне митне агентство ANAM.

Пільга не поширюється на імпортерів без заводів

У міністерстві наголосили, що рішення не полегшує ввезення комплектуючих компаніям без заводів у Мексиці та не змінює умов доступу готових автомобілів із держав, які не мають торговельної угоди з країною. Від 1 січня 2026 року Мексика застосовує мито до 50% на багато легкових автомобілів із таких країн, зокрема з Китаю.

За даними міністерства, у 2025 році через митну позицію 9803.00.01 пройшло лише 0,01% загального обсягу автомобільного імпорту Мексики. Уряд пояснює запровадження пільги прагненням захистити робочі місця, підвищити інвестиційну привабливість країни та стимулювати перенесення виробничих ліній до Мексики.

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