Мексика закрила дев’ять портів через ураган Саймон — The Rio Times

У Мексиці 11 жовтня закрили дев’ять портів через ураган Саймон, який рухався вздовж тихоокеанського узбережжя країни як ураган четвертої категорії. За даними The Rio Times, у штатах Халіско, Коліма та Наярит 579 людей евакуювали або розмістили в тимчасових укриттях.

Серед закритих портів — Мансанільйо, Ласаро-Карденас, Пуерто-Вальярта та Сан-Блас. Також припинили навігацію в п’яти портах на півострові Нижня Каліфорнія. Ще шість гаваней, зокрема Барра-де-Навідад, Нуево-Вальярта і Сіуатанехо, закрили для малих суден.

Ураган рухався поблизу узбережжя

Опівдні за місцевим часом Національний центр США з ураганів оцінював, що центр Саймона перебував приблизно за 140 км на захід-північний захід від Мансанільйо та за 100 км на південний схід від мису Кабо-Коррієнтес. Максимальна стала швидкість вітру сягала близько 220 км/год.

Ураган рухався на північ-північний захід зі швидкістю близько 11 км/год. За прогнозом центру, його ядро мало пройти дуже близько до узбережжя в неділю та залишатися поблизу нього в понеділок. Попередження про ураган діяло на ділянці від Пунта-Сан-Тельмо до Ель-Робліто, а також для островів Маріас.

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Евакуація та робота рятувальників

Федеральне міністерство безпеки Мексики повідомило про розгортання 22 589 співробітників у штатах Халіско, Коліма, Наярит і Мічоакан. Для реагування залучили 1 470 транспортних засобів, 323 одиниці важкої техніки та 18 літаків.

У Халіско евакуювали 321 людину, ще 256 людей перебували у 54 тимчасових укриттях. У Колімі повідомили про 143 евакуйованих у шести укриттях, а в Наяриті 115 людей розмістили у 15 укриттях. У Мічоакані відкрили 39 укриттів. Влада призупинила некритично важливу діяльність у 24 пріоритетних муніципалітетах.

Аеропорт Мансанільйо закрили для всіх рейсів до 14:00 неділі, а аеропорт Пуерто-Вальярти вже був закритий. Мексиканські посадовці станом на недільний день не повідомляли про загиблих.

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