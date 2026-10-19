Мексика затримала п’ятьох у справі про вбивство 10 працівників шахти — CBS News

У Мексиці затримали п’ятьох чоловіків, яких пов’язують із викраденням та вбивством 10 працівників срібного гірничого проєкту канадської компанії Vizsla Silver у штаті Сіналоа. Про це повідомило CBS News з посиланням на мексиканську владу.

Викрадення працівників

Усі загиблі були громадянами Мексики. Їх викрали під дулом зброї 23 січня з території срібного гірничого проєкту компанії, що базується у Ванкувері. Згодом тіла 10 чоловіків знайшли у прихованих похованнях. Серед загиблих були двоє інженерів і геолог.

Президент і генеральний директор Vizsla Silver Майкл Коннерт після виявлення тіл п’ятьох працівників заявив, що компанія спустошена наслідками трагедії. Він висловив співчуття родинам, друзям і колегам загиблих, а також громаді Конкордії.

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Версія мексиканської влади

Міністерство оборони Мексики заявило, що затримані належать до одного з угруповань картелю Сіналоа. Одного з них відомство назвало Хесусом Абрахамом на прізвисько Талібан. У червні мексиканська влада також оголосила про затримання іншого підозрюваного — Габріеля Н., відомого як Габіто, якого назвали кілером того самого угруповання.

За даними уряду, працівників шахти помилково прийняли за членів конкуруючої фракції картелю Сіналоа. Влада також стверджує, що підозрювані діяли у фракції, яку контролюють сини ув’язненого наркобарона Хоакіна Ель Чапо Гусмана. За даними уряду, картель Сіналоа охопила внутрішня боротьба між фракціями, що триває з вересня 2024 року.

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