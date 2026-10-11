Мексика збудує в Сіналоа нову в’язницю після загибелі 12 людей — The Rio Times

Федеральний уряд Мексики збудує нову в'язницю у штаті Сіналоа після двох днів насильства в установі Ель-Кастільйо в Масатлані, де загинули 12 людей. Проєкт 10 жовтня оголосив міністр безпеки і захисту громадян Омар Гарсія Гарфуч за дорученням президентки Клаудії Шейнбаум, повідомляє The Rio Times.

За словами Гарсії Гарфуча, в'язницю збудують за федеральні кошти. Він заявив, що новий заклад має бути сучасним і безпечним, посилити контроль у в'язницях та допомогти зменшити насильство у штаті. До завершення будівництва Ель-Кастільйо посилюватимуть офіцери Національної гвардії та федеральний тюремний персонал.

Дві сутички за два дні

Перша сутичка сталася в одному з блоків Ель-Кастільйо вранці 8 жовтня. Міністерство громадської безпеки штату Сіналоа повідомило про загибель дев'яти ув'язнених і дворічного хлопчика, який прийшов до батька на сімейне побачення. Щонайменше 16 ув'язнених дістали поранення, а прокурорка штату Клаудія Сулема Санчес Кондо згодом повідомила про 17 поранених.

Сили штату та федерації увійшли до в'язниці, щоб відновити контроль, а відвідування установи тимчасово призупинили. Наступного дня під час ще однієї бійки загинули двоє ув'язнених. Прокуратура Сіналоа розслідує обидва випадки, зокрема обставини потрапляння зброї до установи.

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Деталі нового проєкту

Тимчасова губернаторка Сіналоа Грасіела Домінгес Нава запропонувала землю для нового закладу. За її словами, розглядають кілька можливих майданчиків у Кульякані, столиці штату. Інформацію про бюджет, місткість в'язниці та дату початку робіт не оприлюднили.

Федеральні посадовці, за даними El Universal, вважали, що напад 8 жовтня був спрямований проти Едуардо Мартінеса Ларіоса, відомого як Ель Оуен. Його описують як оператора угруповання Los Chapitos. Станом на п'ятницю прокуратура штату офіційно не підтвердила його особу серед загиблих.

Національна комісія Мексики з прав людини у своєму огляді за 2025 рік оцінила Ель-Кастільйо у 5,25 бала з 10. Вона звернула увагу на нестачу охоронців і неналежне розділення ув'язнених, які очікують суду, від тих, кого вже засудили.

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