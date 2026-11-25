0:00 / 0:00

Перша леді США Меланія Трамп повідомила про успішне проведення сьомого етапу возз’єднання, унаслідок якого повернули ще дев’ятьох дітей до їхніх родин. Загальна кількість возз’єднаних дітей у межах її гуманітарних зусиль сягнула 43.

За словами першої леді, вона має намір продовжувати гуманітарну роботу заради об’єднання сімей та захисту дітей від наслідків війни.

«Ми можемо зцілити світ через мир, а мир починається з наших дітей. Кожна дитина, яка возз’єднується зі своїми батьками, наближає людство до кращого світу для всіх. Діти в цьому регіоні, як і діти в будь-якому іншому куточку світу, не можуть осягнути, чому через географію та дії урядів вони опинилися в епіцентрі жахіть війни. Наш моральний обов’язок як дорослих — піднести дітей над тими розбіжностями, що живлять війну, аби негайно повернути їм прості радощі життя. Сьогодні, завдяки повній співпраці російського та українського лідерів, дев’ятеро дітей возз’єдналися зі своїми родинами. Я твердо налаштована продовжувати свою гуманітарну діяльність і надалі об’єднувати сім’ї», — заявила перша леді Меланія Трамп.

Також зазначається, що цей крок відбувся невдовзі після того, як Меланія Трамп домоглася локального припинення вогню в Олешках та на прилеглій території Херсонщини. Як стверджується, це втручання дозволило врятувати майже 800 життів і забезпечити доставку вкрай необхідних продуктів харчування, чистої води, ліків та медичної допомоги.

Про це йдеться у повідомленні Білого Дому.

Перша леді США Меланія Трамп сподівається, що Україна та Росія зможуть домовитися про припинення вогню до Різдва. За її словами, переговори з представниками обох країн тривають.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час зустрічі з Першою леді США Меланією Трамп у Вашингтоні порушив питання повернення депортованих українських дітей, звільнення військовополонених і пошук зниклих безвісти.

Читай нас у