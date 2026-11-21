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Перша леді США Меланія Трамп висловила сподівання, що Україна та Росія зможуть домовитися про нове припинення вогню до Різдва.

Відповідаючи на запитання про своє різдвяне бажання, Меланія Трамп наголосила, що передусім хотіла б миру в усьому світі. Окремо вона згадала про російську війну проти України та висловила надію на нове припинення бойових дій.

«Звісно, це мир у всьому світі. Але перш за все, я дуже хотіла б, щоб було більше припинень вогню. Ми могли б це зробити дуже швидко, якби Україна та Росія були готові до цього. Переговори вже тривають, тож, можливо, до Різдва у нас буде ще одне припинення вогню», — зауважила перша леді США.

Про це вона заявила в ефірі телеканалу Fox News.

Україна опрацьовує нові гуманітарні місії для порятунку людей, які залишаються на тимчасово окупованих територіях. До цієї роботи планують залучити американських партнерів, зокрема команду першої леді США Меланії Трамп, повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час зустрічі з Першою леді США Меланією Трамп у Вашингтоні порушив питання повернення депортованих українських дітей, звільнення військовополонених і пошук зниклих безвісти.

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