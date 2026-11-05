Меланія Трамп звернулася до Зеленського та Путіна через листи

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Перша леді США Меланія Трамп написала листи президенту України Володимиру Зеленському та очільнику Кремля Володимиру Путіну. Їх вона передала українській і російській делегаціям під час зустрічі в Білому домі 5 листопада. Сторони обговорювали гуманітарну операцію в тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині, якій передувало локальне припинення вогню.

У Білому домі 5 листопада відбулася зустріч представників України та Росії за участю першої леді США Меланії Трамп. Під час зустрічі вона повідомила, що підготувала окремі листи для президентів обох країн — Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Послання передали українській і російській делегаціям. Під час виступу Меланія Трамп згадала про локальне перемир’я в Олешках Херсонської області. За її словами, домовленість стала можливою завдяки співпраці українського та російського президентів.

«Перемир’я в Олешках не було б можливим без президента Путіна та президента Зеленського. Їхня співпраця створює важливий прецедент для просування мирного процесу в усьому регіоні», — заявила перша леді США. Вона також висловила сподівання, що домовленість щодо Олешок стане початком ширшого процесу та допоможе наблизити тривалий мир. Меланія Трамп наголосила, що навіть невеликі кроки можуть привести до значних змін, якщо сторони матимуть бажання продовжувати роботу.

Хто представляв Україну на зустрічі

Українську делегацію представляли уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець і голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. З російського боку також були присутні представники делегації. Зустріч відбулася після гуманітарної операції в тимчасово окупованих Олешках, які розташовані на лівому березі Дніпра в Херсонській області.

Перед проведенням операції сторони домовилися про локальне припинення вогню. Це мало дати змогу провести гуманітарні заходи в районі міста. Саме цю домовленість Меланія Трамп назвала прикладом співпраці, яка, на її думку, може сприяти подальшому мирному процесу.

Що відомо про перемир’я в Олешках

Олешки перебувають під тимчасовою російською окупацією. Через бойові дії та небезпеку для цивільного населення гуманітарна ситуація в місті залишається складною. Локальне припинення вогню було пов’язане саме з проведенням гуманітарної операції. Йдеться не про загальне припинення бойових дій між Україною та Росією, а про обмежену домовленість для конкретної території та визначених заходів.

Під час зустрічі в Білому домі Меланія Трамп наголосила на важливості цього епізоду. Водночас її заяви про можливість подальшого мирного процесу є оцінкою першої леді США. Сам факт зустрічі та передання листів не означає, що Україна й Росія домовилися про загальне перемир’я або досягли політичної угоди. Зустріч 5 листопада стала ще одним контактом представників України та Росії на гуманітарному напрямку. Однак про зміст листів Меланії Трамп до Зеленського та Путіна публічно не повідомляли. Про це повідомляє медіа з посиланням на трансляцію зустрічі, оприлюднену в YouTube.

У Білому домі 5 листопада відбулася зустріч представників України та рф, організована першою леді США Меланією Трамп. Подія відбулася після локального припинення вогню та гуманітарної операції в тимчасово окупованих Олешках Херсонської області.

Раніше повідомлялося, що перша леді США Меланія Трамп 5 листопада виступить у Білому домі з промовою щодо припинення вогню в тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині. У межах своєї дипломатичної ініціативи вона також збере представників Росії та України.

Меланія Трамп заявила про перемир’я та заговорила про можливий візит до України.





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