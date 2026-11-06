Мельник закликав ООН відреагувати на відмову Росії виконувати рішення Міжнародного суду

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Постійний представник України при ООН Андрій Мельник звернувся до Ради Безпеки та Генеральної Асамблеї із закликом відреагувати на невиконання Росією низки рішень Міжнародного суду ООН, ухвалених у зв’язку з її агресією проти України.

Про це Мельник заявив, виступаючи на засіданні Генеральної Асамблеї під час розгляду доповіді Міжнародного суду ООН.

Дипломат нагадав, що в січні 2024 року Суд визнав порушення Росією зобов’язань за двома міжнародними конвенціями: про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Йшлося про відмову Москви розслідувати повідомлення про фінансування тероризму, а також про дискримінацію українців в окупованому Криму.

Мельник також згадав позов України щодо звинувачень у нібито «геноциді» на Донбасі, якими РФ виправдовувала вторгнення. У лютому 2024 року Суд відхилив більшість попередніх заперечень Росії та підтвердив свою юрисдикцію щодо частини вимог України.

Водночас Москва не виконала два важливі рішення Міжнародного суду ООН: наказ 2017 року про скасування заборони Меджлісу кримськотатарського народу в окупованому Криму та наказ від березня 2022-го про припинення воєнних дій проти України.

«Росія продовжує плювати в обличчя Суду, відкрито зухвало не виконуючи цей наказ. А міжнародна спільнота мовчить. Сотні ракет і безпілотників – це єдина відповідь, яку ми чуємо щодня», – зазначив Мельник.

Він нагадав, що рішення Міжнародного суду ООН є обов’язковими до виконання, і закликав Раду Безпеки та Генасамблею ООН розглянути питання невиконання Росією судового наказу.

Під час засідання Мельник також вступив у перепалку з представницею Росії, яка звинуватила Україну в порушенні міжнародного права й заявила, що українська сторона та її дипломати повинні відповідати за нібито переслідування «російськомовного населення» і «геноцид» на Донбасі.

У відповідь Мельник назвав РФ «чемпіоном з брехні» та заявив, що погрози російської представниці на адресу українського дипломата є неприйнятними, передає власний кореспондент Укрінформу в Нью-Йорку.

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