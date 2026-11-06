Мельник закликав ООН відреагувати на відмову Росії виконувати рішення Міжнародного суду
Постійний представник України при ООН Андрій Мельник звернувся до Ради Безпеки та Генеральної Асамблеї із закликом відреагувати на невиконання Росією низки рішень Міжнародного суду ООН, ухвалених у зв’язку з її агресією проти України.
Про це Мельник заявив, виступаючи на засіданні Генеральної Асамблеї під час розгляду доповіді Міжнародного суду ООН.
Дипломат нагадав, що в січні 2024 року Суд визнав порушення Росією зобов’язань за двома міжнародними конвенціями: про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Йшлося про відмову Москви розслідувати повідомлення про фінансування тероризму, а також про дискримінацію українців в окупованому Криму.
Мельник також згадав позов України щодо звинувачень у нібито «геноциді» на Донбасі, якими РФ виправдовувала вторгнення. У лютому 2024 року Суд відхилив більшість попередніх заперечень Росії та підтвердив свою юрисдикцію щодо частини вимог України.
Водночас Москва не виконала два важливі рішення Міжнародного суду ООН: наказ 2017 року про скасування заборони Меджлісу кримськотатарського народу в окупованому Криму та наказ від березня 2022-го про припинення воєнних дій проти України.
«Росія продовжує плювати в обличчя Суду, відкрито зухвало не виконуючи цей наказ. А міжнародна спільнота мовчить. Сотні ракет і безпілотників – це єдина відповідь, яку ми чуємо щодня», – зазначив Мельник.
Він нагадав, що рішення Міжнародного суду ООН є обов’язковими до виконання, і закликав Раду Безпеки та Генасамблею ООН розглянути питання невиконання Росією судового наказу.
Під час засідання Мельник також вступив у перепалку з представницею Росії, яка звинуватила Україну в порушенні міжнародного права й заявила, що українська сторона та її дипломати повинні відповідати за нібито переслідування «російськомовного населення» і «геноцид» на Донбасі.
У відповідь Мельник назвав РФ «чемпіоном з брехні» та заявив, що погрози російської представниці на адресу українського дипломата є неприйнятними, передає власний кореспондент Укрінформу в Нью-Йорку.
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