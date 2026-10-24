Мелоні оголосила про направлення 500 військових до Мілана — France 24

У Мілані, Італія, в суботу протестувальники знову вийшли на вулиці через вартість життя. Після протестів тижнем раніше, що супроводжувалися мародерством і сутичками з поліцією, влада розгорнула військових у різних частинах міста, а люксові бутіки заколотили дошками. Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні оголосила про направлення до міста додаткових 500 військових та запровадження суворіших покарань для неповнолітніх.

Заходи безпеки в центрі

Як повідомляє France 24, поліція заявила, що неповнолітні становили значну частину учасників насильницьких протестів минулого тижня. Над центральною площею П’яцца-дель-Дуомо кружляли гелікоптери спостереження.

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Патрулі та водомет

Військові патрулювали центр групами поряд із військовими транспортними засобами та водометом. Деякі відвідувачі сказали, що залишать центр Мілана, якщо насильство повториться. Нові протести відбулися через тиждень після попередніх заворушень у місті.

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