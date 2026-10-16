Мелоні провела зустріч щодо нелегальної міграції на полях саміту ЄС — ANSA English

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні разом із прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен та прем’єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном провела неформальну зустріч держав-членів ЄС, зацікавлених в інноваційних рішеннях у сфері нелегальної міграції. Зустріч відбулася в п’ятницю на полях саміту ЄС.

Контроль на зовнішніх кордонах

Під час зустрічі Мелоні наголосила на потребі зберігати високий рівень пильності на зовнішніх кордонах Євросоюзу. Її офіс пов’язав таку позицію з нещодавніми подіями в Сеуті.

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Перегляд законодавства ЄС

Як повідомляє ANSA English, глава італійського уряду також порушила питання цільового перегляду європейського законодавства. За даними її офісу, це має зробити ефективнішими нові процедури утримання нерегулярних мігрантів, що застосовуються під час прикордонних процедур.

У повідомленні не вказано, які ще держави-члени долучилися до неформальної розмови.

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