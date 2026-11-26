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Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні застерегла від поширення російсько-української війни на Середземне море після атаки українських морських дронів на російський корабель у Бенгазі, повідомила вона журналістам.

За словами Мелоні, Італія повинна робити все можливе для підтримки оборони України, водночас захищаючи безпеку власних кордонів і громадян, тому війна не повинна і не може перекинутися на Середземномор’я.

Водночас очільниця італійського уряду наголосила, що подібні інциденти не повинні ставити під загрозу фінансову підтримку Києва з боку Європи.

Джерело: Politico.

Нагадаємо, 22 листопада російський корвет Меркурій пішов на дно після ураження дронами у лівійському порту Бенгазі.

Також у Лівії 22 листопада морськими дронами уражене підсанкційне вантажне судно постачання ASCALON, яке прямувало з Калінінграда до порту Бенгазі ймовірно з військовим обладнанням та технікою для «Африканського корпусу» рф.

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