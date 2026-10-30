Менеджер Пйотр Борис очолив CPK у Польщі — RMF24

У Польщі наглядова рада компанії Centralny Port Komunikacyjny (CPK) призначила Пйотра Бориса президентом компанії. Про кадрове рішення повідомило RMF24.

Робота над залізничною програмою

З вересня 2024 року Борис працює в керівництві Залізничної підпрограми CPK. В останній період він очолював цю підпрограму в компанії.

Залізнична підпрограма відповідає за підготовку й реалізацію залізничних інвестицій у межах програми Port Polska. Це напрям роботи CPK, пов’язаний саме з інвестиціями у залізничну інфраструктуру.

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Досвід нового президента

У повідомленні компанії Бориса назвали менеджером та інженером-будівельником із багаторічним досвідом підготовки і реалізації багатогалузевих інфраструктурних проєктів. До такого досвіду належить робота над інвестиціями, що співфінансувалися коштом Європейського Союзу.

RMF24 зазначило, що згодом має з’явитися більше інформації. Матеріал про призначення видання опублікувало 30 жовтня.

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