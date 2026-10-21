Менелау заявив про вирішення спору щодо маршруту переходу в Пірої — Cyprus Mail

На Кіпрі проблеми з маршрутом запропонованого пункту перетину в Пірої вдалося подолати, однак домовленість про нові переходи досі гальмує суперечка щодо сполучення Луруджина—Лімпія. Про це заявив переговорник греків-кіпріотів Менелаос Менелау, повідомляє Cyprus Mail.

Маршрут через буферну зону

Попередня суперечка стосувалася дороги, яку пропонували прокласти від Афієну через Пірої до передмістя Нікосії Агланджі. Греко-кіпрська сторона розглядала цей маршрут як один пункт перетину, тоді як турецько-кіпрська сторона заперечувала, оскільки дорога мала пролягати значною ділянкою буферної зони та, на її думку, створювати безпекові ускладнення.

За словами Менелау, тепер маршрут приблизно порівну проходитиме територіями під контролем уряду Республіки Кіпр і північною частиною острова. Пірої — покинуте село в зоні турецьких військових, жителі якого були переміщені з 1974 року. Новий перехід міг би скоротити дорогу з Афієну до Нікосії з часу до години приблизно до десяти хвилин.

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Розбіжності щодо Луруджини

Менелау назвав головною перешкодою вимогу турецько-кіпрської сторони включити до будь-якої угоди пункт перетину Луруджина—Лімпія. Це питання, за його словами, ще не вдалося узгодити з пропозицією греко-кіпрської сторони щодо переходу в Коккіні.

Президент Кіпру Нікос Христодулідіс 20 жовтня повідомив, що передав лідеру турків-кіпріотів Туфану Ерхюрману дві нові пропозиції щодо пунктів перетину, одну з яких уже відхилили. Ерхюрман також підтвердив відмову від пропозиції відкрити огороджений район Вароша під управлінням ООН, а порт Фамагусти — під контролем Євросоюзу.

У березні 2025 року після розширеної зустрічі в Женеві сторони погодили пакет із чотирьох нових пунктів перетину. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш тоді попросив кожну зі сторін запропонувати по два. Греко-кіпрська сторона запропонувала дорогу Афієну—Агланджа з переходом на кожному кінці, турецько-кіпрська — пункти в Міа Мілії та Луруджині.

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