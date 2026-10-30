Менцен закликав президента Польщі скликати Раду національної безпеки — Interia

Лідер польської Конфедерації Славомір Менцен закликав президента Польщі Кароля Навроцького скликати Раду національної безпеки в ніч із п’ятниці на суботу. Це звернення стало реакцією політика на події в Конституційному трибуналі Польщі.

Заклик до засідання

У дописі в соцмережі X Менцен звернувся до Навроцького з проханням скликати Раду національної безпеки ще вночі. Він заявив, що ситуація, на його думку, вже не є конституційною кризою, а Польща перебуває на порозі державного перевороту. Про це повідомляє Interia.

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Протест біля трибуналу

Біля Конституційного трибуналу зібралися протестувальники, які виступають проти змін у керівництві установи. На місці також перебувають поліцейські. Джерело не наводить подробиць щодо самих кадрових змін у трибуналі та не повідомляє про можливу реакцію президента на заклик Менцена.

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