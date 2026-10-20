Мер Кракова Лукаш Гібала склав присягу та вступив на посаду — Interia

У Кракові, Польща, Лукаш Гібала склав присягу та вступив на посаду президента міста. Урочиста сесія міської ради відбулася в залі засідань краківського магістрату на площі Всіх Святих, повідомляє Interia.

Церемонія в міській раді

Під час церемонії Гібала присягнув зберігати вірність закону та виконувати обов’язки лише заради суспільного блага й добробуту мешканців міста.

Символи влади — ланцюг і ключ від міських брам — новому очільнику передав Станіслав Крацик. Він тимчасово виконував обов’язки президента Кракова за рішенням прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска. Перед врученням відзнак Крацик сказав, що Гібала береться за важку й складну, але здійсненну роботу.

На церемонії були присутні парламентарі Іренеуш Рась, Моніка Пйонтковська та Єжи Федорович, воєвода Малопольського воєводства Кшиштоф Кренчал, маршалок воєводства Лукаш Смулка, ректори краківських університетів, а також колишні президенти міста Юзеф Ласота, Анджей Голась і Александер Мішальський.

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Колишній очільник міста Яцек Майхровський на церемонію не прийшов. Як повідомило Radio Kraków, він перебував за межами Кракова і зазначив, що його відсутність не була політичним бойкотом.

Результати виборів і обіцянки

Гібала переміг у другому турі виборів, що відбувся 11 жовтня. За нього проголосували 62,12% виборців, тоді як його суперниця Моніка Пйонтковська отримала 37,88% голосів. Явка становила 44,27%.

У травні Александера Мішальського відкликали з посади президента Кракова на референдумі. Під час виборчої кампанії Гібала обіцяв провести зовнішній аудит міста, змінити правила функціонування Зони чистого транспорту та повернути 20-хвилинний квиток. Серед його завдань також називають скорочення боргу Кракова, який, за даними видання, становить близько 8 млрд злотих.

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