Мер Мамдані пригрозив ICE позовом через парковки Нью-Йорка — The Guardian

Мер Нью-Йорка у США Зохран Мамдані заявив, що місто може звернутися до суду проти Служби імміграційного та митного контролю США (ICE), якщо її агенти продовжать використовувати міські парковки для підготовки або проведення імміграційних операцій.

У листі до адміністрації президента Дональда Трампа Мамдані назвав використання міської власності несанкціонованим і незаконним. Як повідомляє The Guardian, він вимагав від Міністерства внутрішньої безпеки США та посадовців ICE негайно проінструктувати агентів не використовувати парковки Нью-Йорка для базування чи проведення операцій. За словами мера, така практика становить небезпеку для мешканців і викликає страх у людей, які користуються міською власністю.

Позиція мерії

Мамдані попередив, що Нью-Йорк вдасться до юридичних кроків, щоб припинити використання міського майна, яке він вважає незаконним. Нью-Йорк є містом-притулком для іммігрантів із часів адміністрації мера Еда Коча у 1989 році.

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Адміністрація Мамдані раніше критикувала діяльність ICE у місті та закликала ліквідувати службу після інциденту, під час якого агент ICE стріляв у 28-річного Оскара Белгала, коли той забирав зі школи свою п’ятирічну дитину. Адвокати Белгала стверджували, що агент був у цивільному одязі, не представився, розбив вікна автомобіля та зробив кілька пострілів.

Реакція федеральної влади

Речник Міністерства внутрішньої безпеки США у коментарі The New York Times заявив, що присутність ICE на громадських парковках повністю дозволена федеральним законодавством і є звичайною практикою правоохоронних органів у країні.

Адміністрація Мамдані та понад 100 обраних посадовців Нью-Йорка також закликали власників і операторів приватних гаражів та парковок не надавати ICE свою нерухомість для операцій. В окремому листі від 15 жовтня Мамдані звернувся до більш ніж тисячі власників і операторів парковок із таким самим проханням. Адміністрація Трампа нещодавно програла оскарження законів Нью-Йорка про статус міста-притулку, яке було подано в липні 2025 року.

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