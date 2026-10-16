Мер Тайбея Чан Ваньань і Пума Шень дебатуватимуть 31 жовтня — Taipei Times

У Тайбеї, Тайвань, мер міста Чан Ваньань від партії Гоміньдан і його суперник, депутат Демократичної прогресивної партії Пума Шень, домовилися провести перші телевізійні дебати 31 жовтня. Про це повідомляє Taipei Times.

Формат і час дебатів

Дебати триватимуть із 12:00 до 14:00 у студії TVBS. Їх спільно проведуть TVBS та SET News. За повідомленням ведучих, формат передбачатиме вступні заяви кандидатів, перехресні запитання між ними, запитання від медіа та заключні виступи.

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Керівниця кампанії Шеня, депутатка Росалія Ву, заявила, що представники кандидатів мали різні погляди щодо дати й часу проведення заходу, однак штаб Шеня залишається гнучким. Представник Чана, депутат Ло Чжи-цян, сказав, що кампанія мера відкрита до проведення нових дебатів і прийняла запрошення від інших медіа.

Участь у Taipei Pride

Дата дебатів збігається з проведенням у столиці Тайваню маршу Taipei Pride. Хода розпочнеться о 14:05 на площі перед мерією Тайбея та пройде комерційним районом у східній частині міста. Перед маршем, опівдні, запланований мітинг. Ву повідомила, що Шень братиме участь у ході, а Ло зазначив, що до події долучиться також Чан. Обидва політики брали участь у заході в попередні роки.

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