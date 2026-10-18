Мережа Lagos Water Corporation охоплює 1,03% населення штату Лагос — Premium Times Nigeria

У штаті Лагос у Нігерії мережа державної Lagos Water Corporation обслуговує 34 424 зареєстровані домогосподарства — це приблизно 206 444 людини, або 1,03% від орієнтовних 20 млн жителів штату. Такі дані заступник директора корпорації з корпоративних комунікацій і управління брендом Расак Аніфовоше навів в інтерв’ю Національному агентству новин Нігерії, повідомляє Premium Times Nigeria.

Виробництво нижче за потужності

За словами Аніфовоше, встановлена потужність водопостачальних об’єктів корпорації становить близько 210 млн галонів на добу. Водночас оцінена добова потреба штату у воді, відповідно до генерального плану водопостачання Лагоса, сягає приблизно 540 млн галонів.

Виробничі записи за 2025 рік свідчать, що за рік корпорація виробила близько 2,633 млрд галонів води. Це відповідає середньодобовому показнику близько 7,21 млн галонів — приблизно 3% від встановленої потужності.

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Серед основних перешкод для розширення централізованого водопостачання представник LWC назвав застарілі розподільчі трубопроводи, зростання попиту через приріст населення й швидку урбанізацію, а також потребу в ремонті та розширенні наявної інфраструктури. Через нерегулярну подачу води та відсутність доступних підключень частина жителів Лагоса користується свердловинами або купує воду у приватних продавців.

Запланована модернізація

Корпорація планує відновлювати й модернізувати малі та мікроводоочисні станції, розширювати розподільчу мережу та цифровізувати її для дистанційного моніторингу трубопроводів і зменшення втрат води. Аніфовоше заявив, що після повної реабілітації цих об’єктів доступ до води можуть отримати понад 5,616 млн домогосподарств.

Також LWC має намір реабілітувати міні-водопровідний об’єкт Ojokoro, збудувати мікроводопровідний об’єкт на острові Лагос і спорудити водоочисну станцію Igbonla продуктивністю 100 млн галонів на добу для коридору Леккі—Епе. У звіті уряду штату про виконання бюджету за другий квартал 2026 року зазначено, що станом на 30 червня було витрачено 36,2% затвердженого річного бюджету на поліпшення 15 наявних малих і мікрооб’єктів водопостачання та 4% бюджету проєкту Adiyan Phase II Waterworks.

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