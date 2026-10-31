Мерц анонсував нову зустріч коаліції охочих для переговорів про додаткові системи ППО для України

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Німеччина обговорює з низкою держав можливість додаткових поставок систем протиповітряної оборони для України. Також у середині листопада Берлін прийме нову зустріч «коаліції охочих», під час якої партнери обговорять подальшу підтримку Києва.

Запрошення представникам країн-партнерів надіслав канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Про майбутню зустріч Фрідріх Мерц повідомив 30 жовтня в Сеулі, підбиваючи підсумки переговорів під час поїздки до Сінгапуру, Японії та Південної Кореї.

За словами канцлера, російська війна проти України була однією з головних тем його розмов із керівництвом усіх трьох держав.

Мерц зазначив, що партнери висловили готовність і надалі допомагати Україні та докладати зусиль для завершення війни. Він розцінює таку позицію як підтримку спільної роботи в межах «коаліції охочих».

«Ми не послаблюватимемо наших зусиль на підтримку України», — наголосив канцлер.

Окремо глава німецького уряду повідомив про консультації щодо посилення української протиповітряної оборони. Берлін веде переговори з кількома державами про можливість додаткових поставок засобів ППО.

Мерц наголосив, що ці консультації відбуваються непублічно, оскільки деякі країни, які потенційно можуть надати обладнання, потребують конфіденційності.

Канцлер також визнав, що на міжнародному ринку існують серйозні труднощі з постачанням систем протиповітряної оборони. Тому Берлін намагається використати всі доступні можливості, щоб знайти для України додаткові засоби захисту від російських повітряних атак.

Мерц не назвав держав, із якими Німеччина веде переговори, і не уточнив, які саме системи можуть передати Україні.

Під час азійського турне канцлер також порушував питання взаємозв'язку безпеки Європи та Індо-Тихоокеанського регіону. Зокрема, йшлося про військову співпрацю Росії з Північною Кореєю та підтримку Москви з боку Китаю.

Мерц наголосив, що загрози в різних частинах світу не можна розглядати окремо. Підтримка Росії з боку КНДР та Китаю безпосередньо впливає на безпекову ситуацію в Європі й Азії.

Саме тому Німеччина прагне поглиблювати співпрацю з партнерами не лише в економічній, а й в оборонній сфері.

Про це повідомляє офіційний сайт уряду Німеччини.

Раніше президент України Володимир Зеленський провів розмову з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Сторони обговорили російські удари по українській енергетичній інфраструктурі, перспективи енергетичного перемир’я та підготовку зустрічі «коаліції охочих».

Німеччина разом із Францією та Великою Британією плануєвзимку провести в Берліні зустріч Коаліції охочих. За словами канцлера Фрідріха Мерца, головною метою стане координація подальшої допомоги Україні.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна продовжить відповідати на російські удари, зокрема по мостах. За його словами, Росія також атакує цивільну інфраструктуру — склади, дата-центри та об’єкти мобільного зв’язку. Зеленський наголосив, що Україна не планує залишати такі удари без відповіді.

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