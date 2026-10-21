Мерц назвав дестабілізацію суспільства Росією найбільшою загрозою для Німеччини

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Федеральний канцлер ФРН Фрідріх Мерц під час виступу на конференції Berlin Global Dialogue у Берліні заявив, що спроби Росії дестабілізувати німецьке та європейські суспільства становлять головну безпекову загрозу, яку громадяни країни досі недооцінюють.

Глава німецького уряду підкреслив, що гібридні атаки РФ відбуваються щоденно та мають відкритий характер. Як приклади прямих дій канцлер навів постійні атаки на критичну інфраструктуру, втручання в роботу комунікаційних та інтернет-систем, а також нещодавню інцидент із застосуванням безпілотника в аеропорту Лейпцига.

Мерц наголосив на необхідності посилення стійкості країни та суспільного усвідомлення масштабів загрози, зазначивши: «Це не просто війна в Україні. Це фундаментальна атака проти всього політичного порядку, якого ми досягли після 1990 року».

Джерело: Укрінформ.

Нагадаємо, Мерц попередив Європу про справжні цілі Путіна.

Додамо, що у Німеччині посилюють правила складання мовного іспиту для мігрантів, зокрема українців.

У Німеччині кількість працевлаштованих українців сягнула близько 400 тисяч. Майже 350 тисяч із них офіційно сплачують внески до системи соціального страхування.

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