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Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив, що європейські партнери розглядають Об’єднані Арабські Емірати як один із можливих майданчиків для майбутніх переговорів у форматі Україна — росія — Європа — США, однак остаточного рішення щодо локації ще немає. Про це він заявив у четвер, 19 листопада 2026 року, під час пресконференції за підсумками зустрічі «Коаліції охочих» у Берліні, передає «Цензор.НЕТ».

За словами німецького канцлера, союзники шукають нейтральне місце, де зможуть представити спільну європейську позицію, і висловив сподівання, що російська сторона погодиться на чотиристоронній формат. Мерц наголосив, що війна може завершитися лише дипломатичним шляхом за умови надання Україні сильних гарантій безпеки та збереження її територіальної цілісності.

Водночас президент Франції Емманюель Макрон зазначив, що перемовини за участю України, росії, Європи та США не обмежаться однією зустріччю, а передбачатимуть цілу серію переговорів.

Джерело: Цензор.НЕТ.

У Берліні стартував саміт Коаліції охочих за участю Зеленського. У зустрічі 19 листопада візьмуть участь представники майже 40 країн, які обговорять умови досягнення тривалого миру в Україні, подальшу допомогу Києву та гарантії безпеки на випадок припинення вогню.

Раніше Кушнер і Віткофф вирушили до Берліна на переговори із Зеленським та лідерами Європи.

Європейські країни готують план розміщення багатонаціональних сил на території України. Військових можуть направити після припинення бойових дій, щоб допомогти гарантувати безпеку країни та стримати новий напад Росії.

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