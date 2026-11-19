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Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц окреслив європейські підходи до майбутніх мирних переговорів щодо війни рф проти України. План передбачає участь України, Росії, США та Європи, збереження суверенітету України, гарантії безпеки та можливе поступове скасування санкцій проти РФ за певних умов.

Про це він заявив у четвер, 19 листопада 2026 року, під час пресконференції в Берліні за підсумками зустрічі «Коаліції охочих».

За словами канцлера, на зустрічі в Дубліні європейські держави погодили спільне представництво в переговорному процесі: інтереси Європи представлятимуть Німеччина, Франція, Велика Британія, Польща та Італія у координації з інституціями ЄС. Мерц наголосив, що успішними можуть бути лише перемовини за участі України та Європи, додавши, що відправною точкою територіальних домовленостей має бути лінія зіткнення, а після припинення вогню Київ повинен отримати міцні гарантії безпеки.

Очільник німецького уряду також підкреслив, що Україна має зберігати можливість рухатися шляхом європейської інтеграції та отримувати допомогу у відбудові. Водночас він зазначив, що Європа допускає поступове зняття обмежень із росії лише за виконання визначених умов і за умови окремого погодження європейських країн.

Джерело: Главком.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив, що європейські партнери розглядають Об’єднані Арабські Емірати як один із можливих майданчиків для майбутніх переговорів у форматі Україна — росія — Європа — США, однак остаточного рішення щодо локації ще немає.

У Берліні стартував саміт Коаліції охочих за участю Зеленського. У зустрічі 19 листопада візьмуть участь представники майже 40 країн, які обговорять умови досягнення тривалого миру в Україні, подальшу допомогу Києву та гарантії безпеки на випадок припинення вогню.

Раніше Кушнер і Віткофф вирушили до Берліна на переговори із Зеленським та лідерами Європи.

Європейські країни готують план розміщення багатонаціональних сил на території України. Військових можуть направити після припинення бойових дій, щоб допомогти гарантувати безпеку країни та стримати новий напад Росії.

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