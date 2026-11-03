Мерц пообіцяв Україні додаткову допомогу для ППО та енергетики до зими

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Федеральний канцлер ФРН Фрідріх Мерц під час спільної пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським у Берліні 3 листопада оголосив про намір Німеччини продовжувати непохитну підтримку України, зосередившись на зміцненні протиповітряної оборони та відновленні енергетичного сектору.

Німецька сторона вже розпочала реалізацію відповідних програм та планує надати додатковий пакет зимової допомоги ще до кінця 2026 року.

Окрім урядових заходів, Фрідріх Мерц відзначив готовність німецького бізнесу долучатися до підтримки України, наголосивши на важливості поглиблення двосторонньої економічної співпраці. Конкретні кроки та проєкти взаємодії з відновлення української інфраструктури заплановано обговорити 20 листопада під час дев'ятого Німецько-українського економічного форуму в Берліні.

Джерело: Укрінформ.

Наразі Німеччина обговорює з низкою держав можливість додаткових поставок систем протиповітряної оборони для України. Також у середині листопада Берлін прийме нову зустріч «коаліції охочих», під час якої партнери обговорять подальшу підтримку Києва.

Президент України Володимир Зеленський 3 листопада прибув з візитом у Берлін для зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Візит українського лідера офіційно підтвердили в німецькому уряді.

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