25 листопада канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що амбіції Росії не обмежуються Україною. За його словами, Москва посилює напруженість у Балтійському регіоні, Польщі, Чорному морі та навіть у космосі. Мерц закликав Європу чітко визначити межі, які Росія не повинна переходити.

Про це німецький канцлер заявив під час виступу в Бундестазі, присвяченого федеральному бюджету. Мерц наголосив, що Росія має ширші цілі, ніж захоплення українських територій. На його думку, ті, хто цього не розуміє, не усвідомлюють реальної ситуації у світі або мають власні цілі, які суперечать демократичним цінностям Німеччини.

«Росія чітко знає, чого хоче, і хоче більшого, ніж просто Україну. Той, хто не усвідомлює цього, або не розуміє світ таким, яким він є, або переслідує зовсім іншу мету — таку, що суперечить свободі, відкритості та ліберальним цінностям нашої країни», — заявив канцлер.

Мерц назвав регіони, де Росія посилює напруженість

Окремо Мерц згадав дії Росії в різних частинах Європи та за її межами. За його словами, Москва посилює напруженість у Балтійському регіоні, Польщі та Чорному морі. Крім того, російська активність, за оцінкою канцлера, поширюється навіть на космічний простір.

Він також попередив, що Росія використовує різні методи тиску, зокрема й усередині інших держав. За словами Мерца, такі дії можуть призводити навіть до людських жертв. «Вона ескалує у величезних масштабах — у тому числі тут, у межах наших власних кордонів, навіть ціною людських життів. Ось така ситуація, пані та панове. І саме тому ми, як європейці, мусимо — і будемо — встановити чіткі межі для Росії», — наголосив німецький канцлер.

Німеччина має посилити власну безпеку

Під час виступу Мерц також визнав, що Німеччина надто довго не звертала достатньої уваги на проблеми, які впливають на її безпеку та розвиток. Серед них він назвав слабкі місця в обороні, стан інфраструктури, демографічні зміни та економічні труднощі. Канцлер наголосив, що ці питання потрібно вирішувати без зволікань.

Таким чином, Мерц пов’язав загрозу з боку Росії не лише з війною проти України, а й із необхідністю посилити стійкість самої Німеччини та Європи. Він закликав європейські країни діяти спільно й не дозволяти Москві розширювати свій вплив. Про його промову повідомляє The Guardian.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час дебатів у Бундестазі в Берліні заявив, що європейці покажуть Росії — державі-агресору — її межі. Він виступив на захист суттєвого збільшення оборонних видатків Німеччини.

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