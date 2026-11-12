Мерц припустив, що Європу на переговорах з росією представлятимуть п'ять країн

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Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що інтереси Європи на можливих мирних переговорах щодо України можуть представляти п'ять держав — Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія та Польща.

«У нас уже є перевірений формат E3. Ми також частково працюємо над цим питанням у форматі п'яти країн — Німеччини, Великої Британії, Франції, Італії та Польщі. Я не бачу жодної проблеми в тому, щоб так залишалося й надалі», — зазначив глава німецького уряду на полях зустрічі Європейської політичної спільноти в Дубліні.

Водночас Мерц наголосив, що остаточного рішення щодо формату європейської делегації ще немає і це питання обговорюватиметься за зачиненими дверима, хоча він і відзначив позитивні сигнали з боку рф щодо готовності визнати необхідність участі Європи в діалозі.

Джерело: Радіо Свобода.

Країни Європи погоджуються, що мають бути представлені за столом переговорів щодо завершення війни, однак досі не дійшли згоди, хто саме представлятиме їхні інтереси. Питання обговорювали 12 листопада в Дубліні під час зустрічі Європейського політичного співтовариства, куди прибули понад 50 лідерів.

Спецпредставник президента США Джаред Кушнер заявив, що європейським країнам варто обрати одну людину, яка представлятиме їхню позицію під час переговорів про мир в Україні.

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