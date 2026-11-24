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Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц планує поїздку до Італії, де зустрінеться з Папою Римським Левом XIV та прем’єр-міністром Італії Джорджею Мелоні.

Візит до Ватикану стане першою приватною аудієнцією Мерца у понтифіка з часу його інавгурації у травні 2025 року і буде присвячений питанням людської гідності, штучного інтелекту та зусиллям зі встановлення миру в Україні; крім того, німецький канцлер планує провести зустріч із кардиналом-державним секретарем П’єтро Пароліном, який є переговірником Ватикану з питань миру в Україні.

Під час переговорів Мерца з Джорджею Мелоні сторони обговорять наступний довгостроковий бюджет ЄС та мирні переговори щодо України. Раніше Мелоні забезпечила Італії участь у майбутніх переговорах у межах європейської групи «E5» разом із Німеччиною, Францією, Великою Британією та Польщею, тоді як в уряді Німеччини офіційно коментувати візит відмовилися, пославшись на регламент оголошення поїздок канцлера у п’ятницю попереднього тижня.

Джерело: публікація видання Politico.

Нагадаємо, Україна звернулася до Ватикану з проханням офіційно закріпити роль Святого Престолу у сприянні переговорам щодо повернення українських дітей та цивільних осіб, яких незаконно вивезла росія.

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