Мерц виступив проти передачі заморожених активів РФ під контроль США

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Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що заморожені російські активи, які перебувають у Європі, мають залишатися під контролем європейських країн.

За його словами, саме Європа повинна самостійно вирішувати, як ними розпоряджатися.

Мерц прокоментував пропозицію передати частину російських суверенних активів під контроль США для сприяння мирним переговорам щодо завершення війни в Україні.

«Це активи, які заморожені в Європі, і вони мають залишатися замороженими в Європі. Це наша справа, і ми ухвалюємо щодо цього рішення», — наголосив німецький канцлер.

Раніше ЗМІ повідомляли, що адміністрація президента США Дональда Трампа запропонувала ЄС передати частину заморожених російських активів до фінансової структури під контролем Вашингтона.

Джерело: Financial Times

Парламентська асамблея Ради Європи закликала держави-члени та країни-спостерігачі вжити заходів для спрямування заморожених російських державних активів на виплату компенсацій Україні та українським жертвам.

В Естонії генеральний секретар Міністерства закордонних справ Йонатан Весевіов заявив, що заморожені активи російської федерації — держави-агресора — слід використати на користь України. Однією з головних дипломатичних цілей Естонії він назвав запровадження міжнародних заходів, які матимуть для росії незворотні наслідки.

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