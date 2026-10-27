Мерц заявив, що мирні переговори неможливі без України та Європи — Reuters

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що США та Росія не зможуть домовитися про завершення війни без участі України. Він наголосив, що за столом переговорів також мають бути європейські країни, адже від майбутньої угоди залежатиме безпека всього континенту. Про це Мерц сказав 27 жовтня під час виступу в Сінгапурі.

Під час виступу в Інституті Юсофа Ішака в Сінгапурі Фрідріх Мерц розповів про дипломатичні зусилля, спрямовані на пошук формату переговорів із Росією. За його словами, будь-які спроби Вашингтона та Москви домовитися про завершення війни не дадуть результату, якщо Україна не братиме в них участі.

Канцлер Німеччини також наголосив на необхідності залучити до переговорів європейські країни. Він пояснив це тим, що Україна є частиною Європи, а рішення щодо завершення війни безпосередньо впливатимуть на безпеку регіону. Тому, на думку Мерца, домовленості не можуть ухвалюватися лише між великими державами без участі тих, кого вони безпосередньо стосуються. «Вони можуть говорити та вести переговори між собою, але без України ніколи не зможуть знайти рішення», — заявив Мерц, коментуючи можливі контакти між Росією та США.

Він зазначив, що за столом переговорів мають бути представники Росії, України, Сполучених Штатів та європейських держав. Такий формат, за його словами, має враховувати інтереси України й роль Європи в забезпеченні майбутньої безпеки.

Мерц пов’язав завершення війни з рішенням Путіна

Окремо німецький канцлер заявив, що подальший перебіг війни значною мірою залежить від позиції російського президента Володимира Путіна. За словами Мерца, поки очільник Кремля не готовий припинити бойові дії, Німеччина та її європейські партнери продовжуватимуть підтримувати Україну. «Поки він не хоче завершувати цю війну, ми підтримуватимемо Україну», — сказав канцлер.

Мерц також пояснив, що підтримка Києва для Німеччини та інших європейських країн означає більше, ніж допомогу в захисті української території. За його словами, йдеться також про збереження політичного порядку, який сформувався в Європі після Другої світової війни. «Ми захищаємо не лише територіальну цілісність України, а й увесь політичний порядок європейського континенту», — наголосив він.

Таким чином Мерц дав зрозуміти, що питання завершення війни стосується не лише відносин між Києвом і Москвою. Воно також пов’язане з майбутніми гарантіями безпеки, стабільністю європейських держав і тим, як у подальшому будуть будуватися відносини між Росією та Заходом.

Чому Європа наполягає на участі в переговорах

Європейські країни зацікавлені в тому, щоб мати вплив на переговорний процес, оскільки можливі домовленості можуть визначити безпекову ситуацію на континенті на роки вперед. Зокрема, це стосується гарантій безпеки для України після припинення вогню або укладення мирної угоди. Якщо європейські держави братимуть участь у створенні та виконанні таких гарантій, вони мають бути залучені до обговорення їхніх умов.

Мерц застеріг від сценарію, за якого долю України вирішуватимуть без її представників. Він навів можливий формат, у якому про завершення війни домовлялися б Росія, Китай і Сполучені Штати, залишивши Україну поза переговорним процесом.

На його думку, такий підхід не дасть змоги знайти стійке рішення. Адже будь-яка угода має враховувати позицію української сторони, яка захищає свою територію від російського вторгнення. Участь європейських країн, своєю чергою, важлива через їхню роль у підтримці України та можливому забезпеченні безпеки після завершення бойових дій.

Німеччина шукає формат для переговорів із Росією

Мерц повідомив, що Німеччина разом з іншими європейськими державами працює над пошуком формату, який дозволив би вести переговори з російською владою. Водночас він не оголосив про досягнення конкретної домовленості щодо такого формату. Канцлер окремо відзначив роль Норвегії та Фінляндії. За його словами, ці країни відіграють «дуже конструктивну роль» у дипломатичних зусиллях. Їхня участь є частиною ширших спроб європейських держав знайти можливості для діалогу з Москвою.

Водночас сам факт дипломатичних контактів ще не означає, що сторони наблизилися до мирної угоди. Для цього потрібно узгодити позиції щодо припинення бойових дій, майбутніх гарантій безпеки та інших ключових питань. Публічна заява Мерца передусім окреслює позицію Берліна: переговори мають відбуватися за участю України та Європи, а не через домовленості великих держав за їхньою спиною. Про заяву німецького канцлера повідомило агентство Reuters.

Нагадаємо, що Путін не має наміру відмовлятися від захоплення Донбасу — Reuters.



Дональд Туск оцінив результати розмови лідерів Норвегії та Фінляндії з путіним.

Читай нас у