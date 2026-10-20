Мерц заявив, що США більше не беруть участі в обороні України — Bloomberg

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Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Сполучені Штати більше не беруть участі в обороні України, та закликав Європу не недооцінювати загрози з боку Росії. За його словами, Володимир Путін прагне не лише перемогти Україну, а й підірвати демократію в Європі.

Мерц також заявив, що Німеччина разом з іншими європейськими та неамериканськими союзниками фінансує Україну без допомоги Вашингтона в оплаті оборони та обладнання.

«Це справді велике навантаження на наші бюджети, це справді важлива справа для Європейського Союзу», – сказав він.

«Але ми це робимо і намагаємося продовжувати робити це, поки не закінчиться ця жахлива війна», – додав він.

Видання пише, що європейські лідери шукають шляхи деескалації тижневого конфлікту, в якому президент США Дональд Трамп фактично став на бік Москви.

Адже Вашингтон вимагає від України припинити удари по російських нафтопереробних заводах, а президент України Володимир Зеленський звинуватив Трампа у спробі тиснути на Київ, щоб той здався Кремлю.

«Я намагаюся переконати Дональда Трампа щоразу, коли зустрічаюся з ним, що це має бути в його власних інтересах», – сказав Мерц.

За його словами, стабільна Європа як партнер у світі – це те, що цінно і для американців.

Bloomberg нагадує, що європейські лідери стикаються з перспективою продовження підтримки України самостійно, без допомоги Америки.

Наразі вони підтримують санкції проти Москви та наполягають на тому, що Київ не повинен поступатися територією в рамках мирного врегулювання.

Але вони також знають, що не зможуть найближчим часом замінити американську протиповітряну оборону та обмін розвідувальними даними, а в кількох столицях ось-ось розпочнеться напружений виборчий сезон.

Джерело: Bloomberg

Нагадаємо, Мерц попередив Європу про справжні цілі Путіна.

Додамо, що у Німеччині посилюють правила складання мовного іспиту для мігрантів, зокрема українців.

У Німеччині кількість працевлаштованих українців сягнула близько 400 тисяч. Майже 350 тисяч із них офіційно сплачують внески до системи соціального страхування.

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