Мерц заявив, що ті, хто підтримає АдН, мають залишити ХДС — Der Spiegel

У Німеччині канцлер Фрідріх Мерц заявив, що ті, хто підтримає партію «Альтернатива для Німеччини» (АдН), мають залишити Християнсько-демократичний союз (ХДС). Його позиція пов’язана з виборами міністра-президента землі Саксонія-Ангальт, які Der Spiegel називає випробуванням для канцлера.

Вибори в Саксонії-Ангальт

Як повідомляє Der Spiegel, головне питання для Мерца полягає в тому, чи варто йому втручатися в ситуацію навколо виборів або зайняти очікувальну позицію. Видання описує це як дилему для глави уряду.

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Заявлена лінія щодо АдН

У матеріалі йдеться про ХДС у Саксонії-Ангальт і вимогу Мерца до тих, хто підтримує АдН. Таким чином, публікація зосереджена на тому, як заявлена ним лінія щодо АдН може бути реалізована під час виборів міністра-президента. Der Spiegel також ставить питання, чи можливо втілити чітко сформульовані заяви Мерца на практиці в цій ситуації.

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