Мессі подав вісім статей імпічменту проти міністра оборони США Гегсета — The Guardian

У США конгресмен-республіканець від Кентуккі Томас Мессі подав вісім статей імпічменту проти міністра оборони Піта Гегсета. Він також планує найближчим часом домогтися голосування Палати представників щодо імпічменту, повідомляє The Guardian.

Відповідальність за поразку республіканців

За даними видання, Гегсета дедалі частіше розглядають як посадовця, на якого можуть покласти відповідальність за поразку Республіканської партії на проміжних виборах. Війну в Ірані виборці та президент США Дональд Трамп називали ключовою причиною втрат республіканців.

Колишній високопосадовець Пентагону заявив CNN, що військові дії в Ірані були переважно зусиллям відомства, яке очолює Гегсет. Республіканець, близький до Білого дому, також сказав CNN, що Гегсет від початку або надавав недостовірну інформацію, або помилявся щодо термінів, цілей і завдань війни.

Віцепрезидент Джей Ді Венс у середу, 4 листопада, публічно поставив під сумнів доцільність війни в Ірані та заявив, що вона коштувала республіканцям контролю над Конгресом.

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Позиція Трампа та можливі розслідування

Трамп неодноразово захищав Гегсета. Відповідаючи журналістам на запитання, чи розглядає він заміну міністра оборони, президент сказав, що вважає його роботу дуже доброю. Раніше Трамп називав Гегсета одним із головних прихильників воєнних дій проти Ірану.

Прессекретар Пентагону Кінгслі Вілсон заявила, що все відомство об’єднане навколо бачення свого керівника. Водночас сенатор-республіканець Том Тілліс заявив, що Гегсету доведеться відповідати за свою роботу, а його напружені відносини із законодавцями заважають просуванню оборонного пакета на 1,5 трлн доларів.

Демократи пообіцяли розслідувати діяльність Гегсета на чолі Пентагону. Серед можливих напрямів перевірки назвали ведення війни в Ірані, відсторонення високопоставлених військових, зокрема голови Об’єднаного комітету начальників штабів, політику щодо України та удари США по суднах, імовірно причетних до наркотрафіку, у водах Латинської Америки. Деякі демократи вважають, що останні можуть становити воєнні злочини.

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