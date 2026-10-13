Meta оскаржила методику Ofcom щодо зборів і штрафів у Британії — Channel NewsAsia

Компанія Meta, якій належать Facebook та Instagram, оскаржила у Високому суді Лондона методику британського регулятора Ofcom для розрахунку зборів і потенційних штрафів за Законом про онлайн-безпеку. Компанія вважає підхід регулятора непропорційним, повідомляє Channel NewsAsia.

Спір щодо світового доходу

Закон про онлайн-безпеку 2023 року дозволяє Ofcom накладати штрафи на суму до 10% кваліфікаційного світового доходу компанії або до 18 млн фунтів стерлінгів — залежно від того, яка сума більша. Регулятор також може покривати витрати на роботу цього режиму за рахунок зборів, що розраховуються з урахуванням доходів компаній.

Позов Meta стосується використання світового, а не лише британського доходу для визначення зборів і граничного розміру можливих штрафів. У юридичній позиції Meta заявила, що Ofcom перевищив свої повноваження, надто широко визначивши поняття кваліфікаційного світового доходу. Компанія також заперечує проти порядку обчислення штрафів у випадках, коли за порушення спільно відповідають два або більше постачальників послуг, що належать одній організації.

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Позиція регулятора

Ofcom наполягає, що його підхід є пропорційним і передбачає ретельно збалансоване визначення кваліфікаційного доходу. У судових документах регулятор зазначив, що світовий дохід застосовується лише для встановлення граничного розміру потенційного штрафу, а фактичний штраф має бути пропорційним порушенню.

Судовий розгляд розпочався через тиждень після того, як Ofcom відкрив перевірку щодо того, чи належно Meta оцінила ризики функції Instagram Instants перед її запуском у травні. Минулого тижня Meta разом із TikTok і X також брала участь в окремому слуханні щодо обсягу інформації, яку регулятор вимагає.

У Meta заявили, що прагнуть конструктивно співпрацювати з Ofcom, але вважають рішення щодо методики обрахунку зборів і можливих штрафів непропорційними. У компанії переконані, що такі платежі мають базуватися на послугах, які регулюються в конкретній країні.

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