Meta видалила пародію про вибори в Індії — Al Jazeera

Компанія Meta видалила в Індії пародійне відео стендап-коміка Бріджеша Джхи, присвячене виключенню його та членів його родини зі списку виборців у штаті Західна Бенгалія. Відео, опубліковане 29 вересня, зібрало 1,7 млн переглядів, а через два дні Instagram прибрав його з посиланням на місцеве законодавство. Про це повідомляє Al Jazeera.

У ролику Джха стверджував, що головний виборчий комісар Індії Г'янєш Кумар позбавив права голосу мільйони виборців за вказівкою Бхаратія джаната парті (BJP), яку очолює прем'єр-міністр Нарендра Моді. Комік пов'язав видалення пісні-пародії з реакцією влади на журналістське розслідування щодо перегляду виборчих списків.

Суперечки навколо списків виборців

За даними Indian Express, двоє з трьох членів виборчої комісії щонайменше 14 разів формально заперечували проти ключових рішень Кумара, пов'язаних зі спеціальним інтенсивним переглядом списків виборців. Цю процедуру започаткували в червні минулого року для виявлення померлих, дубльованих або сумнівних виборців.

У межах перевірки зі списків виключили понад 130 млн осіб — майже 14% від загальної кількості виборців Індії. Як зазначає Al Jazeera, переважну частину виключених становили мусульмани, які зазвичай не голосують за індуїстську націоналістичну партію Моді. Опозиційні політики та критики звинуватили Кумара, призначеного урядом Моді, у діях в інтересах BJP і вимагали незалежного розслідування.

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Протести та блокування контенту

Після оприлюднення цих відомостей в Індії почалися протести з вимогою відставки голови виборчої комісії. У Нью-Делі поліція ненадовго затримала лідера опозиції Рахула Ганді та інших представників партії «Конгрес», які намагалися пройти до офісу виборчої комісії. BJP у відповідь заявила, що опозиційні партії намагаються змінити уряд і атакують демократичні та конституційні інституції країни.

У лютому уряд Моді посилив правила щодо онлайн-контенту: платформи мають видаляти матеріали, які державний орган або суд визнав незаконними, протягом трьох годин після отримання припису замість попередніх 36 годин. Indian Express повідомила, що з березня до липня уряд видав майже 195 тис. наказів про блокування контенту для Instagram, Facebook і YouTube. Уряд відкинув повідомлення газети, заявивши, що частина великого обсягу публікацій може бути незаконною.

Політичний карикатурист Сатіш Ачар'я розповів, що в Індії з 28 вересня до пізнього вечора 5 жовтня був заблокований його акаунт в Instagram, а кілька його карикатур, зокрема опублікованих до трьох років тому, видалили.

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