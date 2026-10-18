Meta відновила акаунт No Kings після блокування під час протестів у США — The Guardian

У США Meta на кілька годин призупинила роботу Instagram-акаунта руху No Kings у день загальнонаціональних протестів, присвячених заохоченню дострокового голосування. Після відновлення доступу компанія перепросила, пояснивши інцидент помилковим спрацюванням автоматизованої системи, повідомляє The Guardian.

Пояснення Meta

Речник Meta Енді Стоун заявив, що автоматична дія може спрацьовувати, коли облікові записи публікують дописи, поширюють матеріали або коментують із дуже високою частотою. За його словами, у цьому випадку система застосувала обмеження помилково, а згодом роботу акаунта відновили.

Коаліція No Kings повідомила, що повернула доступ до своїх облікових записів, однак вимагає від Meta пояснень. Організатори поставили під сумнів версію про надто часті публікації: за їхніми словами, учасники розмістили лише кілька дописів і вели трансляції для тисяч глядачів. Сенатор Берні Сандерс також висловив занепокоєння через призупинення роботи сторінки.

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Акції в кількох містах

Попри тимчасове призупинення роботи акаунта, сотні запланованих заходів відбулися. Біля меморіалу Лінкольна у Вашингтоні зібралися кілька сотень людей; учасники тримали плакати із закликами голосувати достроково та захищати право голосу.

В Атланті член міської ради Майкл Джуліан Бонд звернувся до присутніх із закликом скористатися правом голосу. У центрі Лос-Анджелеса учасники протесту йшли вулицями в сильну спеку, несучи парасолі; серед вимог, що лунали, були скасування Імміграційної та митної служби США та ухвалення в Каліфорнії податку для мільярдерів.

Рух No Kings виник минулого літа на тлі занепокоєння федеральними скороченнями, імміграційним контролем і зовнішніми війнами. Цьогорічні акції зосереджені на голосуванні напередодні проміжних виборів. Організатори також планували залучати волонтерів на випадок можливого «саботажу виборів».

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