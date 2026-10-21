Метеорологи оновили прогноз щодо Ель-Ніньо — явище стрімко посилюється

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Погодне явище Ель-Ніньо, яке формується в Тихому океані, продовжує посилюватися вже кілька місяців поспіль. За останніми прогнозами метеорологів, зростає ймовірність того, що воно стане найпотужнішим за весь період спостережень.

Інтенсивність Ель-Ніньо збільшується з місяця в місяць, що змушує фахівців переглядати прогнози щодо його подальшого розвитку.

Згідно з прогнозом Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA), ймовірність того, що в період з жовтня по грудень розвинеться історично сильне явище Ель-Ніньо, зросла до 83 відсотків.

Всесвітня метеорологічна організація (ВМО) прогнозує, що середня тримісячна температура поверхні моря в центральній і східній екваторіальній частині Тихого океану може бути на 3,7 градуса Цельсія вищою за довгострокове середнє значення. Очікується, що це явище досягне піку приблизно в грудні, але після цього не припиниться. За даними ВМО, існує майже 100-відсоткова ймовірність того, що воно збережеться щонайменше до лютого 2027 року.



Інтенсивність Ель-Ніньо також важлива, оскільки вона послаблює пасати в екваторіальній частині Тихого океану, дозволяючи теплим поверхневим водним масам переміщатися далі на схід. Це також впливає на атмосферну циркуляцію, змінюючи звичний розподіл опадів по всьому світу. Хоча в деяких регіонах можуть посилитися сильні дощі та повені, в інших можуть розвинутися тривалі посухи. Ель-Ніньо також може тимчасово підвищити середньосвітову температуру, оскільки частина тепла, накопиченого в океані, вивільняється в атмосферу.

Про це пише 24.hu.

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