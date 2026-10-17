Метеоцентр АСЕАН активував найвищий рівень тривоги через смог — Asharq Al-Awsat

Спеціалізований метеорологічний центр АСЕАН активував третій рівень тривоги для південної частини регіону через густий дим від пожеж в Індонезії. Смог порушує повсякденне життя в кількох країнах Південно-Східної Азії, повідомляє Asharq Al-Awsat.

Найвищий рівень попередження

Третій рівень є найвищим у чотирирівневій системі попереджень центру. Його застосовують за високого ризику сильного транскордонного смогу, коли помірно густий або густий дим спостерігають на значній території щонайменше два дні поспіль.

За даними центру, цього року він уже видавав два попередження третього рівня. Тривалий період забруднення повітря призвів до закриття шкіл, зростання кількості респіраторних захворювань та обмежень на активності просто неба в Індонезії, Малайзії, Сінгапурі та Східному Тиморі.

У суботу Сінгапур посів друге місце, а Куала-Лумпур — третє у рейтингу найбільш забруднених великих міст світу від IQAir. Показники в обох містах оцінювали як дуже небезпечні.

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Заходи в Індонезії та реакція сусідів

Національне агентство з ліквідації наслідків стихійних лих Індонезії повідомило, що в одному з головних аеропортів провінції Південна Суматра з літака розпорошили 2,4 тонни сухого льоду, намагаючись розсіяти смог. В агентстві зазначили, що дим погіршує видимість, заважає роботі авіації та впливає на здоров’я жителів.

У столиці Східного Тимору Ділі та інших районах країни забруднення повітря залишалося нездоровим. Влада попередила про можливе погіршення ситуації та закрила школи.

Сінгапур заявив, що направить попередження семи індонезійським компаніям, які уряд країни визначив як відповідальні за пожежі. Серед них — постачальники деревини й целюлози на Суматрі Bumi Andalas Permai, Bumi Mekar Hijau та SBA Wood Industries.

Обговорення на рівні АСЕАН

Речник МЗС Філіппін з питань АСЕАН Домінік Ксав’єр Імперіал заявив, що проблему смогу обговорять на зустрічах перед самітом АСЕАН, запланованим на листопад у Манілі.

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