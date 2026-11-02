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На другій годині перебування, в черговому повороті звивистої вулички перестаєш розуміти, скільки століть залишилося за спиною. Поспішаєш повз камені, якими ступав Ісус, вулиці, де відбувалися біблійні перекази, через проходи євангельських сюжетів, місця, де народжувалося християнство. За короткий проміжок часу побачити в Старому Єрусалимі все складно, але можна, відчути з усвідомленням — неможливо.

Історія Олександрівського подвір’я бере початок у вересні 1859 року: російський консул Доргобужинов придбав у коптського священника першу ділянку землі неподалік Гробу Господнього. Згодом купувалися сусідні наділи, загалом 1433 квадратні метри за чималу на ті часи суму у понад 40 тисяч франків. Купували за царські рублі, з розмахом аби збудувати тут російське консульство.

Але під час розкопок натрапили на археологічні пласти і знайшли унікальну святиню Поріг Судних Воріт. Плани змінилися. У 1882 році указом імператора Олександра ІІІ засновується «Императорское православное палестинское общество (ИППО)», а його очільником стає брат імператора, губернатор Москви Сергій Романов. Будівництво над розкопками велося за царські кошти та приватні пожертви. Тут звели «Русский дом», заснували домову церкву сім’ї Романових на честь Олександра Невського, а за вимогами Єрусалимського патріархату будівництво дозволили за умови, що ділянка й споруди будуть оформлені як приватне майно, а не державне чи церковне.

У ХХ столітті сталося багато всього. Турецькі війська Першої світової, які перед відступом розграбували цінності подвір'я, британський мандат, еміграція та розкол самого Товариства «ИППО» на закордонне та радянське. У 1964 році Микита Хрущов оформив так звану «апельсинову угоду», продавши Ізраїлю 22 об'єкти царської нерухомості за $4,5 мільйони (половину з яких виплатили ізраїльськими цитрусовими й текстилем). Але Олександрійське подвір’я вціліло: на той момент воно перебувало на території Східного Єрусалима, під контролем Йорданії, і радянська влада просто не мала до нього юридичного доступу.

Після війни 1967 року Старе місто перейшло під контроль Ізраїлю. Подвір’я опинилося під загрозою: його могли або забрати, або викупити, як це вже зробили з іншими об’єктами під час хрущовської «апельсинової угоди». Щоб захиститися, тогочасне керівництво Товариства пішло на вимушений союз із Руською Зарубіжною Церквою (РПЦЗ), яка тоді базувалася в Америці й не мала жодного відношення до радянського Кремля.

Разом вони судилися з Ізраїлем 13 років. І суд виграли. Позиція була впевнена: радянська влада продавала майно, яке їй ніколи не належало, бо Товариство від самого початку створювалося як приватне. Ізраїль виплатив мільйонні компенсації за інші будівлі, а Олександрівське подвір’я закріпив за Товариством.

Щойно завершилися судові процеси, у Зарубіжній церкві вирішили, що мають право одноосібно володіти святинею і спробували забрати комплекс під свій повний контроль. Тогочасний очільник Товариства Антоній Грабе став на захист майна і пішов проти них до кінця. Через це церковне керівництво навіть позбавило його сану, але Грабе не відступив і у 1990-х виграв суд у Тель-Авіві.

Ізраїльський суд тоді ухвалив рішення, що Олександрівське подвір’я є абсолютно незалежною громадською організацією і не належить жодній церкві. Зарубіжній церкві залишили єдине право — правити службу в домовому храмі раз на тиждень, як це велося ще за османських часів.

Важливо зрозуміти: Зарубіжна церква 90-х і нинішня — це юридично різні речі. У 2007 році вони остаточно підпорядкувалися Московському патріархату. І зараз Росія просто намагається через цю підконтрольну структуру перекреслити давнє рішення суду і привласнити те, що їй ніколи не належало.

Після тих судів Грабе за станом здоров'я виїхав до США. За будівлею доглядали дві місцеві жінки, грошей на ремонт не було, і комплекс почав буквально сипатися. Муніципалітет Єрусалима зрештою опечатав його як аварійний.

Рятувати подвір’я довелося вже у 2005–2006 роках. Тоді керівником Товариства обрали Миколу Воронцова, який жив у Мюнхені та багато років працював на радіо «Свобода». Він за власні кошти і своїми силами фактично витягнув будівлю з руїн, відновив музей, Поріг Судних Воріт і знову відкрив двері для паломників. А головне — зберіг за ним статус незалежного, приватного об'єкта.

Матушка Єлизавета прокидається там, де інші люди мріють побувати хоча б раз у житті. Виходить з кімнати і за кілька десятків метрів Гроб Господній. У денних клопотах не раз ступає на підніжжя Голгофи — Поріг Судних Воріт це він і є. Чує молитви різними мовами, бачить паломників, які приїхали з іншого кінця світу. Для неї то не туристична локація. Це її дім. В Олександрійвькому подвір’ї вона та 10 сестер-черниць тут сплять, працюють, хворіють, сумують, телефонують рідним і розуміють, що цей дім можуть у тебе відібрати. А може, не дім, а тонкий місток між Україною та вічністю.

Матушка Єлизавета

«Це місце — спільний дім для всіх»: матушка Єлизавета про подвір’я та його незалежність

«Ми завжди наголошуємо відвідувачам, паломникам і туристам: тут не просто церква чи храм. Олександрівське подвір’я — унікальний археологічний та музейний комплекс. Тут є домовий храм Олександра Невського, невеличка капличка Феодорівської ікони Божої Матері, Поріг Судних Воріт і музей, який відкрили у 2022 році. А те, що паломники приходять сюди як у звичайну церкву, — наслідок російської пропаганди. Їм вигідно подавати це місце так, ніби йдеться про «захоплений російський храм». Одне з наших основних завдань — розповідати його справжню історію.

Божим промислом сталося так, що ми маємо велику честь бути тут і служити. Ми — українське сестринство. Нас запросили до Олександрівського подвір’я у 2010 році. Погодьтеся, це величезна привілегія, адже ближче до Гробу Господнього немає жодного іншого сестринства. Ця присутність дарована нам Господом у такий важливий час.

Історія подвір’я нерозривно пов’язана з діяльністю Імператорського православного палестинського товариства. Його першим головою та одним із головних ідеологів був великий князь Сергій Олександрович Романов, брат імператора Олександра ІІІ. Він дуже переймався справами Близького Сходу. До створення Товариства паломництво на Святу Землю з Російської імперії було справжнім випробуванням. Віруючій людині потрібно було щонайменше три роки: люди йшли пішки до Стамбула, де їх могли ув'язнити чи прогнати за бродяжництво, долали пустелі Османської імперії, де не було ні карт, ні доріг, ні готелів, а вхід до Гробу Господнього був платним.

Ідея Товариства полягала в тому, щоб організувати паломникам зручний приїзд і перебування на Святій Землі. Для цього будували готелі трьох класів — Маріїнське, Єлизаветинське та Миколаївське подвір’я. Існувала програма безкоштовного проживання для найбідніших прочан. Десятки тисяч людей їхали з губерній через Одесу, Стамбул та Яффу. Товариство відкривало крамниці, де продукти продавали за собівартістю, щоб місцеві торговці не ошукували паломників, а також безкоштовну лікарню. Ще одним напрямом була освіта: відкривали школи, де на повному пансіоні навчалися арабські дівчата з бідних родин. До речі, найстарші черниці монастиря Марії Магдалини на Єлеонській горі — саме з-поміж тих вихованок.

Для нас важливо й те, що Товариство створювалося як приватна організація, на добровільні пожертви. Сергій Олександрович та його дружина Єлизавета Федорівна, на честь якої названо наше сестринство, відстоювали цей принцип, бо розуміли: щоб зберегти справу, вона не має бути державною чи церковною. Єлизавета Федорівна була надзвичайною жінкою, німкенею за походженням, онукою британської королеви Вікторії. Вона щиро полюбила православ’я, а після загибелі чоловіка заснувала Марфо-Маріїнську обитель у Москві. Прагнула принести у церкву світло й красу, хоча стикалася з опором і заздрістю.

У подальшій історії Товариства були революція, війни, розкол і втрата частини майна. Олександрівське подвір’я пережило чимало випробувань, але зберегло свою окрему історію. Коли після 1967 року виникла загроза його продажу, тодішнє керівництво Товариства об’єдналося з Архієрейським Синодом Руської Зарубіжної Церкви в Америці. Разом вони відстоювали майно в суді. Згодом між партнерами виник конфлікт: Синод спробував отримати повний контроль над комплексом, але тодішній голова Товариства Антоній Грабе виступив проти цього й домігся збереження незалежності подвір’я.

Після судових процесів комплекс надовго залишився зачиненим і занедбаним. Муніципалітет Єрусалима зрештою закрив його як аварійну будівлю. У 2005–2006 роках новим очільником Товариства обрали Миколу Олександровича Воронцова, який живе в Мюнхені. Спочатку він не хотів братися за цю справу й не бачив себе в ній, але зрештою доклав величезних зусиль, щоб відновити подвір’я.

Зараз для нього Олександрівське подвір’я — наче власна дитина, яку він виплекав і підняв із руїн. Він не прагнув принести сюди щось чужорідне, а хотів зберегти ідею, принципи та незалежність. Микола Олександрович завжди каже, що Олександрівське подвір’я — це спільний дім для всіх, місце, куди може зайти втомлений мандрівник, відпочити й помолитися так, як він уміє, не боячись осуду через свою національність чи віросповідання».

«Це не про бабусь у білих хустинках»: Єлизавета про шлях до Єрусалима

Родом із Хмельниччини (Кам'янця-Подільського), Єлизавета народилася у звичайній, зовсім не релігійній сім’ї. Такій, де ходять до храму на Великдень і Різдво, — посміхається матушка і пригадує сором на уроках християнської етики, бо не знала навіть молитви «Богородице Діво, радуйся».

У 2014 році, задовго до Майдану, замість повернутися на навчання в Університет Лазарського у Варшаві, Єлизавета обрала вперше побачити Єрусалим. А до того надихнулася Єлизаветинським сестринством в одному з київських храмів.

«Я закінчила тоді перший курс навчання у Варшаві, на міжнародній економіці та дипломатії, влітку приїхала до Києва і потрапила в храм, де служило наше сестринство. Якою ж я була враженою: дівчата з сестринства здавалися мені ангелами. Мені було так дивно, що вони такі самі студентки, молоді, але зовсім інші — щирі, теплі. Хотілося спілкуватися з ними, дізнатися про них все більше і більше. Я все літо ходила до храму просто з цікавості, ніби підсвідомо наповнюючись цим духом. Сестри на той час уже їздили сюди, на подвір’я, вони вперше прибули сюди у 2010 році на запрошення Миколи Олександровича. Сестринство тоді налічувало понад сто сестер, а сюди направляли найдосвідченіших, адже це була особлива місія, ми були тут чужинцями.

Старе місто живе за законами статус-кво у всьому, навіть у поглядах і людях. Наше сестринство прийняли дуже скептично і не дуже радісно: хто вони такі, чому так одягнені, чого хочуть, чому поселилися під боком Гробу Господнього, хто їх сюди прислав? Це була тотальна настороженість і перевірка. Перші сестри згадували, що їх довго навіть у храмі Гробу Господнього не причащали, нас боялися і не приймали. Лише роки смиренного послуху, ввічливості та радості підкорили Старе місто. Зараз ми почуваємося частиною цього місця, виконуючи нашу основну місію — читання єдиної на Святій Землі Неусипної Псалтирі, молитви, що не переривається вже 16 років і звучить біля Порогу Судних Воріт. Але тому передували довгі роки притирання й прийняття.

І от перед самим початком навчання, на моїй останній службі в Києві, батюшка на амвоні оголосив, що сестри збираються в Єрусалим, охочі приєднатися можуть записатися у старшої сестри. Я чітко зрозуміла, що мені просто треба поїхати. Із старшою сестрою, яка проводила запис, одразу порозумілися і вже за кілька днів я ступила на єрусалимську землю. Нічого не вміючи, геть нічого не розуміючи в релігії.

Вдома мої зміни сприйняли дуже важко. Через три місяці в Єрусалимі я повернулася додому. Мама сподівалася, що назовсім. Та й сама я так думала. Але Єрусалим змінює душу і серце. Правда. Мене ніхто не агітував, не переконував іти в черниці. Я просто жила цим життям, накопичувала досвід, просякла монастирським духом. Пам’ятаю, як ділюся враженнями з мамою, а вона плаче: «Пообіцяй мені, що ти в монастир не підеш». На той момент я й не збиралася. Через три місяці я прийняла постриг.

Бо після Єрусалима стало цікаво побувати в нашому жіночому монастирі, звідки родом наші сестри (адже частина сестринства — це звичайні мирянки, які служать при храмі у вільний час, але мають свої сім’ї і навчаються, а частина — черниці). Було цікаво подивитися, як живуть черниці, бо я уявляла це собі якось по-книжному.

Я знаю, що в суспільстві є стереотип, мовляв, в монастир йдуть обов’язково через трагедію в житті, нещасливе кохання. А там суцільні обмеження у всьому... Зовсім ні! Пам’ятаю, маленькою дитиною, мене цікавило хто ми, навіщо живемо, що буде далі? Так-от недитячі питання виникали у мене змалечку. Я навчалася, Господь наділив певними талантами, батьки дали гарне виховання — мені все давалося легко. Ну була б у мене престижна професія, я бачила б світ... Але що далі? Невже людина створена лише для цього? Я шукала, мені хотілося чогось глибшого. І тільки, коли я побувала в монастирі кілька днів, усі сумніви й запитання ніби самі собою розчинилися. Навіть не можу пояснити як. Я просто зрозуміла: ось той шлях, яким я хочу йти, повноцінний і глибокий.

На жаль, церковне виховання нашого суспільства часто залишається пострадянським: формальним, зосередженим на зовнішніх символах і ритуалах. Будучи тут, на Святій Землі, спілкуючись із великою кількістю людей та молоддю, я хочу донести головне: православ’я не про бабусь у білих хустинках, не про свічки. Це про людину. Про шлях до того, щоб стати справжньою Божою людиною, у якої серце, душа, думки, слова і вчинки утворюють єдине ціле. Щоб людина відчула свою силу.

Мені дуже пощастило в житті зустріти гідних духовних учителів, які живуть так, як говорять, а не просто проповідують. Вони продемонстрували силу слова, підкріплену ділом. Аналітичний склад розуму спочатку вимагає відповідей на тисячі запитань, і тут я отримала їх усі. Українське суспільство дуже глибоке і здібне. Живучи за кордоном, я все більше переконуюся: у нас неймовірні, талановиті люди, і духовність у нас сильна. Просто нас довго переконували в іншому».

«Ми спимо і їмо на Голгофі»: нова судова битва з росією та український прихисток біля Гробу Господнього

Юридичний конфлікт навколо Олександрівського подвір’я триває досі. Це чергова спроба Кремля силою та через суди загарбати те, що їй ніколи не належало. У нових судових процесах позивачами виступають російські структури, тоді як очільник Товариства Микола Воронцов разом із радою тримають оборону як відповідачі, відстоюючи незалежний статус комплексу. Мета Москви проста й прагматична: перетворити святиню на черговий рупор пропаганди та важіль політичного тиску на Близькому Сході.

«Росія заявляє, що це їхня спадщина, — розповідає матушка Єлизавета. — Їм важливо отримати це місце задля впливу. Близький Схід завжди був для них ласим шматочком, а релігію вони традиційно використовують як зброю. Отримати можливість закріпитися в безпосередній близькості до Гробу Господнього, там, де нас із ним розділяє лише одна стіна... Ми спимо і їмо на Голгофі. Це неймовірно символічно.

Місце, яке довгі століття лежало в руїнах і запустінні і от чомусь саме нам, українкам, випала нагода служити тут у цей важкий і доленосний час. Коли на Різдво чи Великдень ми збираємося, а за ці роки навколо нас утворився цілий український приход із людей, які виїхали через війну або живуть тут давно, коли в цих стінах лунає українська мова та підтримуються наші традиції, це безцінно. Я думаю: «Господи, ми читаємо Євангеліє, а за стіною — Голгофа...» У Бога немає ні вчора, ні завтра, є тільки вічність. І чомусь саме нас Він обрав для цього. Мусимо зберегти все якомога довше».

«Давид переміг Голіафа»: закон 1924 року та боротьба за Олександрівське подвір’я

В триваючій судовій війні Російська Федерація виступає як офіційна юридична особа. Москва намагається забрати подвір’я не тільки через суди, а й через прямий політичний тиск.

Переломний і дуже показовий момент стався у 2019 році. Олександрівське подвір’я тоді намагалися просто переписати на Росію за спиною в законного керівництва Товариства. Очільник Товариства Микола Воронцов про цю оборудку дізнався в останній момент з преси, встиг подати апеляцію і суд виграв. Спробу перереєструвати майно на РФ визнали незаконною.

Але в Москві не зупинилися. У 2020 році вони знайшли іншу юридичну зачіпку.

«Тоді вони застосували іншу хитрість: прем’єр-міністр Ізраїлю звернувся до закону 1924 року і надав Олександрівському подвір’ю статус «святого місця», прирівнявши його до Гробу Господнього чи Стіни Плачу, — пояснює матушка Єлизавета. — Цей закон дозволяє спеціальному комісару, тобто самому прем’єр-міністру, одноосібно вирішувати долю об’єкта. Майбутнє подвір’я опинилося в руках Божих і в руках ізраїльського прем’єра. Для цього створили спеціальну комісію, де обидві сторони виступали з адвокатами. Комісія вислухала аргументи й має передати свій висновок для остаточного рішення. Але ми віримо в мудрість ізраїльського уряду».

Самі засідання цієї комісії матушка Єлизавета згадує, як винятково неприємний досвід. Російська сторона діяла за звичними пропагандистськими шаблонами.

«Досвід, який знову показав, із ким ми маємо справу. Скільки бруду було вилито на Миколу Олександровича, його просто розпинали на тих засіданнях! Якщо стисло переказати усі аргументи позивачів, вони зводилися до одного: «Ми — Росія, ми великі, з нами Бог і всі церкви, а Воронцов поганий, користується чужим майном та ще й не призначенням». Додавали завжди: «У нього там бандерівки зібралися». Але наприкінці останнього дня засідань голова комісії сказала слова, які нас дуже підтримали: «Не забуваймо, що Давид переміг Голіафа». Це було неймовірно символічно».

Миколі Воронцову іноді телефонували «з протилежної сторони». Переконували, навіть просили смиренно передати подвір’я росіянам та отримували відмову. Матушка Єлизавета не хоче детально смакувати погрози і відмовляється про це говорити. Однаково, позиція Товариства та сестринства залишається непохитною.

«По-перше, категорично проти претензій Росії сам Микола Олександрович. Ми ж тут лише черниці - українки запрошені на подвірʼя служити на базі створеного при подвірʼї Єрусалимського Свято-Єлизаветинського сестринства милосердя і не приймаємо юридичних рішень. Але ми ті, хто щодня перебуває тут і оберігає це місце. Усі чудово розуміють, що станеться, якщо сюди зайде Росія. Микола Олександрович людина надзвичайної сили та мудрості. Він доклав неймовірних зусиль, щоб підняти цей комплекс із руїн, відродити його дух і зберегти незалежність. Ми дуже хочемо, щоб у цих стінах і далі вільно лунала українська мова, як лунає сьогодні».

«Це та сама війна, тільки в іншому форматі»: про щоденник повномасштабного вторгнення та молитви за військовиків

2З лютого 2022 року матушка зробила перший запис у своєму щоденнику повномасштабного вторгнення в Україну. Зізнається, що кожен рядок новин із дому відгукувався гострим болем, бо навколо неї тиша і благодать, а вдома вибухи і страх. Щоденник став єдиним способом розділити жах, яким живуть рідні та близькі. За тисячі кілометрів від дому, сестри з України проживають молитвами кожен день разом зі своїми родинами. Загартована випробуваннями віра та стійкість не залишають сумнівів: відступати у битві з Олександрівське подвір’я ніхто не збирається.

«Знаючи дух Миколи Олександровича і знаючи наш дух, ми будемо боротися до кінця, — переконана матушка Єлизавета. — Ми не вміємо здаватися. У нас просто немає цієї слабкості в характері. Тут наше щастя. Тому боротимемося до останнього. Дуже хотілося, щоб українці звернули більшу увагу на це питання. В Україні дуже мудрі, розумні люди. Я вірю, коли їм розповісти про Олександрівське подвір’я, вони відчують його цінність і важливість. Це місце, звідки за якихось 70 метрів найбільша християнська святиня у світі. А ми маємо можливість бути, служити і тримати тут часточку України».

Присутність українських черниць, це щоденний молитовний щит для тих, хто зараз захищає Україну на передовій.

«У нас є можливість ставити свічечку, коли мені пишуть: «Матушко, помоліться, син зараз на передовій, ідуть в атаку», — я залишаю все й біжу до Гробу Господнього. Погодьтеся, це унікальна можливість покласти молитву прямо там, негайно... Такої можливості зараз більше немає ні в кого у світі. Як би хто не хотів, але вона дарована саме нам. Її треба берегти за будь-яку ціну.

Нам зараз хочеться більшої підтримки та уваги з боку Києва. Мені можуть зауважити, що там війна. Те, що відбувається у нас в Єрусалимі теж війна. Одна й та сама війна з Росією, просто в різних форматах. Після перемоги ми будуватимемо нову країну, яка повинна мати свої духовні та геополітичні перспективи. Українці, віруюча нація з неймовірно глибокою душею, має зберегти місце біля Гробу Господнього? Не на часі? На часі! Якщо ми зараз упустимо, то в історії України іншої можливості не буде».

«Я вижив, щоб це розповісти»: Олексій Ануля, врятований ветеран Артем та молитовний щит у Єрусалимі

Війна зводить людей за найважчих і найхимерніших обставин, перетворюючи випадкові зустрічі на міцний духовний зв'язок. Перебуваючи за тисячі кілометрів від України, матушка Єлизавета ділиться історіями українців, чий біль і неймовірна сила духу стали для неї особистим одкровенням. Першим таким потрясінням стало знайомство з колишнім військовополоненим Олексієм Анулею.

«Війна подарувала мені неймовірне знайомство з Олексієм. Він був у полоні 10 місяців, пережив те, що важко осягнути, і написав книгу «Джингл Беллс», яка стала першим офіційним документом для Міжнародного трибуналу. Одна з перших її презентацій відбулася тут, в Ізраїлі, у річницю повномасштабного вторгнення. Я запросила його на подвір'я, він жив у нас кілька днів. Ми спілкувалися ночами безперервно. Я читала книгу й мала лише одне питання: «Як ти вижив?». А він вижив, щоб це розповісти. Знаєте, проблема багатьох полонених у тому, що вони прагнуть забути й не можуть говорити. А Олексій може й робить це на увесь світ. Це ще одна Богом дана мені людина, аби усвідомити, наскільки ми як нація незламні».

Втім, доленосні зустрічі траплялися й прямо на порозі Олександрівського подвір'я. Одної з єрусалимських ночей до комплексу зайшов молодий хлопець на милицях у супроводі волонтерки. Це був 29-річний український військовий Артем, який приїхав до Тель-Авіва на надскладне протезування після важкої ампутації. Вони обмінялися контактами, але згодом хлопець зник з поля зору.

Через пів року пізно ввечері у матушки Єлизавети задзвонив телефон.

«Він подзвонив у найгостріший момент: «Матушко, я не знаю, навіщо дзвоню вам, але більше не хочу жити». Артем перебував в стані крайнього відчаю. З протезом тоді не склалося, від нього пішла дівчина, він закрився вдома, бо не бачив себе в суспільстві. Я зрозуміла, що це ще одна місія. Ми годинами розмовляли. Він міг подзвонити об 11 вечора і годину говорити про одне й те саме, вихлюпуючи свій біль. Я не противилася, не вчила його жити, бо що я можу сказати людині без ноги, коли сама маю і руки, і ноги? Я просто слухала, відволікала, розповідала якісь свої історії, підтримувала, щоб Артем відчув — він потрібен».

На допомогу прийшов і досвід голови Товариства Миколи Воронцова, який пам'ятав проблеми ветеранів після Другої світової війни, коли суспільству та навіть рідним не вистачало терпіння слухати один і той самий біль. Остаточно Артема порятували знову ж таки в Єрусалимі.

«Наше посольство організувало тут показ документального фільму про українських військових на протезах, які піднялися на Кіліманджаро. Один із героїв стрічки заснував організацію підтримки ветеранів з ампутаціями. Я підійшла до нього після показу й попросила поради для Артема. Він підказав, що хлопець обов'язково має знайти справу й зайняти себе. Згодом в Україні Артем пройшов успішне протезування, знову почав ходити й повернувся до життя. Зараз, коли він дзвонить і ділиться новинами, я просто радію всім серцем».

«Я поруч, ти знай, а в кінці — перемога»

Спілкування потроху добігало кінця. Матушка несподівано запропонувала прочитати вірш: «Я пишу іноді. Не знаю навіщо. Але ми зачепили такі трепетні теми. Написала нещодавно вірш до Дня Незалежності й дуже хочу прочитати його саме вам».

«Україно, навчи нас тебе любити,

Не так, щоб до смерті, а так — щоб жити.

Не так, щоб до скону, не так, щоб до зради,

Навчи, Чорноброва, нас серцем кохати.

Навчи, коли підем ворожим полем,

Щоб ми не згубили своєї мови.

Щоб ми не цуралися своєї віри,

Коли на шляху стрінем військо сіре.

Навчи, щоб душа, мов той подих вітру,

Тремтіла в молитві за тебе, о рідна.

Навчи, щоб нам снилась жадана свобода —

Свята, непохитна й одна для народу.

Моя незалежна, одна між віками,

Країна Шевченка, Костенко і Майдану.

Країна Мазепи, Бандери й Мадяра,

Тебе не згубила біблійна драма.

Тебе не згубили іуди й пилати,

Бо маєш ту силу, яку не здолати.

Сьогодні разом ми йдемо на Голгофу.

Я поруч, ти знай, а в кінці — перемога».

Останні слова ще мить звучали в тиші. По той бік монітора в далекому Єрусалимі тихо плакала матушка Єлизавета. За сотні й тисячі кілометрів, в ту мить відстань ніби втратила значення. Залишилися Україна, Голгофа і її слова: «Я поруч, ти знай, а в кінці — перемога».



Матеріал підготовлено за сприяння та підтримки Посольства Ізраїлю в Україні та Міністерства закордонних справ Ізраїлю.

Редакція продовжить слідкувати за перебігом подій.

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