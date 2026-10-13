MI5 повідомила про понад 50 арештів у справах, пов’язаних з Іраном — The National

Генеральний директор британської контррозвідки MI5 Кен Маккаллум заявив, що за останні 12 місяців у Великій Британії в межах операцій, пов’язаних з Іраном, затримали понад 50 осіб. За його словами, Іран почав прагнути до складніших цілей, зокрема військових об’єктів.

Як повідомляє The National, Маккаллум назвав це суттєвою зміною в характері загроз. Він також заявив, що кількість усіх загроз з боку держав, зокрема Росії та Китаю, зросла вчетверо. Серед вразливих сфер він назвав взаємопов’язані фінансові системи, енергомережі, ланцюги постачання та виробничі потужності.

Підозра щодо бази Ферфорд

Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем заявив, що Тегеран «із високою ймовірністю» стоїть за ймовірною змовою проти авіабази Королівських ВПС Ферфорд. Базу використовували американські бомбардувальники для ударів по Ірану після початку війни в лютому.

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За даними видання, інцидент спричинив оголошення тривоги, після чого президент США Дональд Трамп вивів американські літаки з авіабази. У справі затримали сімох осіб за підозрою в причетності. Минулого тижня ще двох підозрюваних затримали біля бази Королівських ВПС Молсворт у Кембриджширі, яку, за даними The National, використовують американські розвідувальні служби.

Заява Євросоюзу

Висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас висловила підтримку британському уряду після заяви Бернема. Вона сказала, що Велика Британія дійшла висновку, що Корпус вартових ісламської революції майже напевно причетний до загрози для бази Ферфорд.

Каллас зазначила, що Євросоюз уже визнав Корпус вартових ісламської революції терористичною організацією та запровадив санкції проти іранських посадовців за підрив свободи судноплавства і серйозні порушення прав людини.

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