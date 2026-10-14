Microsoft планує обмежити ШІ-зображення кандидатів у Нігерії — Premium Times Nigeria

Microsoft планує обмежити створення генеративним ШІ нереалістичних зображень кандидатів напередодні загальних виборів у Нігерії 2027 року. Про це на форумі AI and Democracy Forum в Абуджі заявив старший директор Microsoft із глобальних виборів Дейв Ліхтман, повідомляє Premium Times Nigeria.

Список кандидатів для систем Microsoft

За словами Ліхтмана, Microsoft планує завантажити до своїх систем остаточний перелік кандидатів Незалежної національної виборчої комісії Нігерії (INEC). Це має унеможливити використання генеративного ШІ для створення нереалістичних зображень цих кандидатів.

Представник компанії назвав цей крок частиною зобов’язань технологічних платформ щодо запобігання несанкціонованому використанню зовнішності кандидатів. Він також заявив, що Microsoft та інші технологічні компанії, які розробляють ШІ, зобов’язалися видаляти неавторизовані синтетичні матеріали із зображенням кандидатів або посадовців виборчих органів.

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Зобов’язання технологічних компаній

Ліхтман пов’язав ці кроки з угодою Tech Accord to Combat Deceptive Use of AI in Elections, яку технологічні компанії підписали у 2024 році. За його словами, угода передбачає видалення з платформ матеріалів, у яких зовнішність кандидата або посадовця виборчого органу використали без дозволу.

Він визнав занепокоєння щодо дипфейків, однак зазначив, що їхній вплив на вибори може бути не таким масштабним, як побоюються. Ліхтман послався на дослідження у США, за якими виборці можуть менше довіряти кандидатам, якщо знають, що ті поширювали синтетичні матеріали, створені ШІ.

Голова INEC Джоаш Амупітан на форумі повідомив, що комісія створила підрозділ ШІ для зміцнення цифрової інфраструктури, зокрема систем управління результатами виборів. За його словами, системи кібербезпеки на базі ШІ можуть виявляти DDoS-атаки, атаки перебором паролів та інші загрози виборчій інфраструктурі.

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