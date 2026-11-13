Microsoft вибачилася за збій Outlook і Teams у понад 70 країнах — BBC News

Microsoft перепросила за масштабний збій у роботі Outlook, Teams та інших продуктів Microsoft 365, який уразив користувачів більш ніж у 70 країнах. До п’ятниці компанія повідомила про поступове відновлення сервісів після майже 24 годин перебоїв. Про це повідомляє BBC News.

У Microsoft заявили, що проблеми виникли через технічну проблему, спричинену під час оновлення мережевих потужностей. Компанія наголосила, що інцидент не був пов’язаний із кібератакою або агентами штучного інтелекту. За її даними, відновлення здійснювали поступово через масштаб збою та необхідність забезпечити стабільність роботи систем.

Збої в установах і бізнесі

Користувачі почали повідомляти про труднощі з доступом до продуктів Microsoft 365 у четвер. У п’ятницю перебої зачепили, зокрема, уряд Японії, Верховний суд Філіппін, австралійську розвідувальну службу, лікарні, суди та залізничні системи у Північній Америці.

У Великій Британії проблеми виникли в частині підрозділів Національної служби охорони здоров’я, школах і поліції. Міністерка з кібербезпеки Ліз Ллойд заявила, що вплив на критичні служби, зокрема виклики за номером 999, був обмеженим, а транспортна мережа працювала без перебоїв.

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У Канаді національна залізнична мережа попередила, що пасажири можуть не отримувати електронні оновлення про поїздки. У США працівники Палати представників повідомили Politico, що через недоступність Outlook було затримано цілий день законодавчої роботи.

Відновлення сервісів

Microsoft уперше визнала проблеми з доступом до поштових скриньок Exchange Online в Америці о 17:54 за Гринвічем у четвер, а згодом попередила про можливий глобальний вплив на Microsoft 365. У п’ятницю компанія повідомила про ширші покращення в Північній Америці, сталі поліпшення в більшій частині Європи та обнадійливі сигнали в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

«Ми глибоко шкодуємо про перебої, яких цей інцидент завдав нашим клієнтам і партнерам», — заявив представник Microsoft. Компанія пообіцяла оприлюднити повний звіт після завершення внутрішньої перевірки.

Експерти, опитані BBC News, зазначили, що інцидент продемонстрував залежність бізнесу та критично важливих служб від невеликої кількості великих технологічних постачальників.

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